Rafael Paz alerta sobre intentos de estafa utilizando su nombre y datos personales

El presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, Rafael Paz, denunció este martes la utilización indebida de su nombre, imagen y datos personales por parte de personas desaprensivas que, a través de un número telefónico, intentan estafar a terceros.

El dirigente político explicó que desconocidos han estado utilizando fotografías suyas y otras informaciones personales con el propósito de engañar a ciudadanos mediante llamadas y mensajes fraudulentos.

Paz exhortó a la población a no dejarse confundir ni responder a ningún contacto sospechoso, y a reportar de inmediato cualquier intento de estafa a las autoridades competentes.

La denuncia fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional y del Ministerio Público, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes y se establezcan las responsabilidades de lugar conforme a la ley.

Finalmente, Rafael Paz reiteró su compromiso con la transparencia y la verdad, y advirtió que tomará las acciones legales pertinentes para salvaguardar su nombre, reputación y la confianza de los ciudadanos frente a este hecho fraudulento.