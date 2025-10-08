Rafael Paz alerta sobre intentos de estafa utilizando su nombre y datos personales

  • Hoy
Rafael Paz alerta sobre intentos de estafa utilizando su nombre y datos personales

Rafael Paz

El presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, Rafael Paz, denunció este martes la utilización indebida de su nombre, imagen y datos personales por parte de personas desaprensivas que, a través de un número telefónico, intentan estafar a terceros.

El dirigente político explicó que desconocidos han estado utilizando fotografías suyas y otras informaciones personales con el propósito de engañar a ciudadanos mediante llamadas y mensajes fraudulentos.

Paz exhortó a la población a no dejarse confundir ni responder a ningún contacto sospechoso, y a reportar de inmediato cualquier intento de estafa a las autoridades competentes.

La denuncia fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional y del Ministerio Público, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes y se establezcan las responsabilidades de lugar conforme a la ley.

Finalmente, Rafael Paz reiteró su compromiso con la transparencia y la verdad, y advirtió que tomará las acciones legales pertinentes para salvaguardar su nombre, reputación y la confianza de los ciudadanos frente a este hecho fraudulento.

Ciudadanos piden Defensor reaccione a discriminación
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Rafael Paz alerta sobre intentos de estafa utilizando su nombre y datos personales
Rafael Paz alerta sobre intentos de estafa utilizando su nombre y datos personales
8 octubre, 2025
  Jairo González: la estafa millonaria que lo llevó a una segunda condena de 8 años de prisión
  Jairo González: la estafa millonaria que lo llevó a una segunda condena de 8 años de prisión
22 septiembre, 2025
Tribunal condena a Jairo González a 8 años de prisión
Tribunal condena a Jairo González a 8 años de prisión
22 septiembre, 2025
Policía Nacional apresa joven acusado de estafa
Policía Nacional apresa joven acusado de estafa
17 septiembre, 2025
La condena que el Ministerio Público pide imponer a Jairo González, acusado de estafa
La condena que el Ministerio Público pide imponer a Jairo González, acusado de estafa
12 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

CDN y el psiquiatra en línea

CDN y el psiquiatra en línea

Ensayo: Lo que es y no es identidad de los pueblos

Ensayo: Lo que es y no es identidad de los pueblos

El ridiculez de regidores: Atabey y la farsa del fundamentalismo

El ridiculez de regidores: Atabey y la farsa del fundamentalismo

Nuevas tropas para Haití

Nuevas tropas para Haití

Premeditación y alevosía

Premeditación y alevosía

Expertos debaten sobre era digital

Expertos debaten sobre era digital

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo