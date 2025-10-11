Rafael Paz confirmado como presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional

  • Hoy
Rafael Paz confirmado como presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional

El dirigente político Rafael Paz fue confirmado este viernes como presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, de acuerdo con lo comunicado por el propio líder a través de sus redes sociales.

Paz manifestó su agradecimiento al presidente y líder de la organización, Leonel Fernández, así como al vicepresidente Radhamés Jiménez, al secretario general Antonio Florián, y a los miembros de la Dirección Política y de la Comisión de Consensos, por la confianza renovada en su liderazgo.

“Expreso mi gratitud a mi partido, la Fuerza del Pueblo; a nuestro Presidente y líder Leonel Fernández; a nuestro vicepresidente Radhamés Jiménez y a nuestro secretario general Antonio Florián; así como a la Dirección Política y a la Comisión de Consensos, por nuestra ratificación como presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional”, manifestó Paz.

El dirigente aseguró que entregará su energía, esfuerzo y dedicación al servicio del pueblo dominicano, con el propósito firme de conquistar una gran victoria electoral en 2028 y de fortalecer la estructura política del partido en la capital.

Rafael Paz, también integrante de la Dirección Política de la organización, reiteró su compromiso de continuar promoviendo el crecimiento, la unidad y la consolidación del partido verde en el centro político y económico del país.

¿Crimen ecológico? La Laguna de Cabral «muere de sed»
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Rafael Paz confirmado como presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional
Rafael Paz confirmado como presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional
11 octubre, 2025
Rafael Paz alerta sobre intentos de estafa utilizando su nombre y datos personales
Rafael Paz alerta sobre intentos de estafa utilizando su nombre y datos personales
8 octubre, 2025
Rafael Paz estalla tras ser víctima de robo: “La ciudad está fuera de control”
Rafael Paz estalla tras ser víctima de robo: “La ciudad está fuera de control”
7 marzo, 2025
Rafael Paz a Faride Raful: «los dominicanos exigen resultados, no excusas»
Rafael Paz a Faride Raful: «los dominicanos exigen resultados, no excusas»
26 febrero, 2025
Todos contra USAID
Todos contra USAID
20 febrero, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Ahora tronó duro Luisín Mejía

Ahora tronó duro Luisín Mejía

Edición impresa, viernes 10 de octubre de 2025

Edición impresa, viernes 10 de octubre de 2025

La politicidad de la designación de los jueces de las Altas Corte

La politicidad de la designación de los jueces de las Altas Corte

Priorizar el crecimiento sin perder el agua: el gran desafío

Priorizar el crecimiento sin perder el agua: el gran desafío

La Página. Viernes 10 de octubre de 2025

La Página. Viernes 10 de octubre de 2025

Un país muy especial

Un país muy especial

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo