Rafael Paz confirmado como presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional

El dirigente político Rafael Paz fue confirmado este viernes como presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, de acuerdo con lo comunicado por el propio líder a través de sus redes sociales.

Paz manifestó su agradecimiento al presidente y líder de la organización, Leonel Fernández, así como al vicepresidente Radhamés Jiménez, al secretario general Antonio Florián, y a los miembros de la Dirección Política y de la Comisión de Consensos, por la confianza renovada en su liderazgo.

“Expreso mi gratitud a mi partido, la Fuerza del Pueblo; a nuestro Presidente y líder Leonel Fernández; a nuestro vicepresidente Radhamés Jiménez y a nuestro secretario general Antonio Florián; así como a la Dirección Política y a la Comisión de Consensos, por nuestra ratificación como presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional”, manifestó Paz.

El dirigente aseguró que entregará su energía, esfuerzo y dedicación al servicio del pueblo dominicano, con el propósito firme de conquistar una gran victoria electoral en 2028 y de fortalecer la estructura política del partido en la capital.

Rafael Paz, también integrante de la Dirección Política de la organización, reiteró su compromiso de continuar promoviendo el crecimiento, la unidad y la consolidación del partido verde en el centro político y económico del país.