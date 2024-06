En esta era digital el Internet ha provocado que todo vaya mucho más rápido, hecho que impulsa a que muchos creadores de contenido sólo se enfoquen en la viralidad, para facturar, aunque esto en momentos afecte la moral y la dignidad de algunas personas.

Sin embargo, aún quedan muchos artistas de los medios de comunicación, que han aprovechado la era digital para diversificar sus talentos, procurando mantener un contenido de calidad para sus seguidores.

Este es el caso de Francisco Vázquez, quien tiene más de 25 años de trayectoria, tiempo en el que se ha destacado por sus cualidades como actor, cantante, conductor de radio y televisión y escritor del libro: «El Valor de las Adversidades».

Francisco Vásquez sobre la viralidad

Vásquez que es el presentador del programa “Como en Casa”, de “Muy Diferente Radio”, entre otros y es creador de contenidos para podcast afirma que pese a que el esquema actual es la viralidad a él no le gusta.

“Yo tengo un criterio y lo tenemos en la empresa y es que las personas que lleguen a nuestro espacio deben de salir igual o mejor que como entren, no peor. Porque lo que pase ahí no te puede perjudicar después, aunque a mí me beneficie”, afirmó.

Durante una entrevista realizada por la destacada periodista Katherine Hernández en su programa “Siendo Honestos”, el cual es transmitido todos los domingos a las 10 de la noche, por CDN canal 37, Vásquez resaltó que los espacios que él conduce sobreviven de los comerciales no de la viralidad.

Esa línea conversó de la peligrosidad de los podcasts, al decir, que en muchas ocasiones se está hablando de una manera tan informal que las personas dicen cualquier cosa.

“Yo he sabido llamar gente y le digo, tú dijiste tal cosa yo no creo que eso te beneficie, y lo que me dicen es, hay manito tú tienes razón, quítame eso, es que yo te tengo tanta confianza que lo dije”, declaró el comunicador.

Hitos de la carrera de Francisco Vásquez

El conductor de televisión, Francisco Vásquez habló de los hitos más importantes de su carrera, entre ellos reveló que su participación en los Premios Soberanos validó 17 años de carrera.

“Cuando yo hice el Soberano en el 2017, siendo honesto, yo tenía cinco años creyendo que podía ser el presentador de tan importantes premios, porque yo sentía que tenía la capacidad y cuando llegó el día, yo estaba listo espiritual y emocionalmente”, afirmó el presentador del programa “Como en Casa”.

Durante una entrevista realizada en el programa “Siendo Honestos”, Vásquez declaró que uno de los momentos más memorables de su vida profesional y personal fue la noche que le correspondió conducir el Premio Soberano, cuando vio entre el público “a sus cinco hijas y su esposa aplaudiendo con orgullo, no al profesional sino a “chico”, ese padre feliz y cariñoso, ese esposo con el que ella tanto sacrificio ha pasado”, expresó.

“Eso es algo que mi esposa y mis hijas tienen en sus corazones, yo no lo hubiera imaginado mejor, diría mentira si dijera que yo no se lo había pedido al Señor, porque eso fue algo que se lo pedí 70 veces”, testificó.

Subrayó que realizó su presentación sin telepronter, porque se aprendió de memoria su parte y la de Pamela Sued.

Vásquez afirma que por mucho tiempo esperó por participar en los Soberanos, pero que la oportunidad llegó cuando menos lo esperaba, debido a que en ese momento su mente estaba enfocada en sus problemas de salud.

Se recuerda que el autor del libro “El Valor de las Adversidades”, fue operado de los riñones, razón por la que estuvo durante un tiempo fuera del aire.

Al hablar de sus inicios como presentador resaltó su experiencia en Teleuniverso, al decir, que siempre fue muy osado y diferente, ya que consideró que la mayoría se inicia como empleado y él comenzó con su propio programa llamado “Dentro Del Deporte” (3D).

Sobre esta experiencia, añadió que, Teleuniverso le facilitó un espacio por cuatro meses, pero que nunca fue factible económicamente, pero tras cerrar el capítulo del programa “parece que vieron algo en mí y me asumieron como empleado y luego de eso se me fueron abriendo otras puertas”.

En cambio, en lo personal manifestó que el haberse casado con Mayerling Fernández, le dio un gran giro a su vida, porque tuvo la paciencia de esperar eso que ella sabía que había dentro de él.

Sobre el libro “El Valor de las Adversidades”

Francisco Vásquez al conversar con la periodista Katherine Hernánde sobre su libro “El Valor de las Adversidades”, narró que este es un hecho que nunca visualizó.

“Me decía que eso era algo muy pretencioso. Pero siento que la vida me fue preparando para eso, por el nacimiento de María Laura, la situación de salud de Mayerling y mi posterior situación crítica de salud”. Agregó que algo que también lo ayudó es que la gente siempre le envió positividad.

Vásquez expresó que el libro le ayudó a sanar su relación con su madre pues comprendió que su carácter fuerte venía construido por el sacrificio que hizo para criarlo tras el divorcio con su padre cuando él apenas tenía un año.

