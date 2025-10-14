Ramfis Domínguez Trujillo asegura que será candidato presidencial en 2028, pese a obstáculos

NUEVA YORK.- «Nosotros ganamos, conforme la ley electoral, la casilla número 7 para el proceso electoral del 2028, pero viendo el crecimiento y fortalecimiento del partido, el Tribunal Superior Electoral (TSE) manipuló una sentencia para arrebatarnos esa casilla y subirnos al 19», denunció en esta ciudad el presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), Ramfis Domínguez Trujillo.

«Ahí mismo también nos dejan en una condición de desigualdad porque nos quitaron los fondos de la Junta Central Electoral (JCE), y siempre he dicho que la «Junta» no debe darles dinero a los partidos políticos; ahora, si lo van a quitar que se lo quiten a todos, nosotros no tenemos problemas, pero la casilla número 7 si van a tener que devolvérnosla”, indicó.

Añadió que se levantó una instancia de reconsideración en el TSE, fallaron simplemente ratificando esa decisión y depositamos una instancia ante el Tribunal Constitucional (TC) para suspender esa sentencia y restituir los derechos del partido.

Precisó que será candidato presidencial por su partido en el 2028 porque no habrá escollos ni ningún tipo de impedimento, aclarando que el 8 de junio del 2016, luego de haber recibido la ciudadanía formalmente de la República Dominicana renunció ante las autoridades competentes de los Estados Unidos a la doble nacionalidad.

«Por ende, cumplimos 10 años apegados a la Constitución, de modo que estamos felices de eso y celebrándolo».

Subrayó que le presentó la documentación al presidente de la JCE, quien le afirmó que para el 2027 certificaría su candidatura; «sin embargo, nos exhortó a que presentáramos en una instancia competente, en este caso al TSE antes del 2027, simplemente para poder acreditar la candidatura».

Durante un periplo que realizara el pasado fin de semana por NY, Nueva Jersey, Filadelfia y Massachusetts, el presidente del PED juramentó nuevos miembros y se reunió con cientos de personas, entre ellos profesionales, empresarios, comunitarios, comerciantes, empleados públicos y privados, amas de casas y ciudadanos comunes, entre otros.

Durante sus discursos planteaba que el PED será opción de poder para el 2028 porque va en trayectoria ascendente, tanto a nivel nacional como internacional; además, quedamos en «cuarto lugar» en las elecciones del 2024 con 59,232 (1.36%); por encima del PRSC que solo obtuvo 38,050 (0.87 %) y del PRD con 19,721 (0.45 %)», sentenció.

Solo fue superado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) que obtuvo 2,507,297 (57.44%); por la Fuerza del Pueblo (FP) al conquistar 1,259,427 (28.85%); y el PLD la suma de 453,468 (10.39%), subrayó Domínguez Trujillo.