Ramfis Domínguez Trujillo calificó como simuladores y pobre ejemplo de oposición a quienes pretenden habilitar a Danilo Medina para el 2024

El aspirante a la presidencia, Ramfis Domínguez Trujillo, en un vídeo colgado en sus redes sociales, se pronunció respecto a los nuevos intentos por modificar la Constitución para habilitar al presidente Danilo Medina para el 2024, propuesta por el PRM.

De ahí que, proclamó que las marchas anti-reelección eran “una farsa”.

“Ya todo está más que claro: esos que decían ser constitucionalistas, defensores de la democracia, centinelas de la Constitución, son los mismos que hoy apoyan su modificación para habilitar la reelección, solo que ahora es para el 2024. Todos estos desfazados negocian esta modificación en busca de prebendas, dinero o para asegurar su cuota de poder. Como siempre…¡Más de lo mismo!

Por eso no me presté para ese circo, porque la democracia no es por conveniencia sino es por convicción”, argumentó.

En ese sentido, calificó como pobre ejemplo de oposición y simuladores a quienes convocaron las protestas en contra de la modificación a la Carta Magna, “solo par acaparar el interés del pueblo, simulando un afán patriótico”.

“Todo esto en contubernio con un grupo de partidos alineados con el expresidente Leonel Fernández, quien hoy aspira a reocupar los estamentos del poder, negando conformarse con haber dirigido los destinos de la nación durante tres mandatos, todos colmados de corrupción gubernamental, desenfreno migratorio, y una apertura histórica al tráfico de drogas en el país”, agregó.

Asimismo criticó que: “Hoy, esa misma “oposición” entretiene la posibilidad de apoyar una modificación constitucional para habilitar al Presidente Danilo Medina, para que este pueda aspirar a un tercer mandato, en una evidente afrenta a la escuálida democracia, cuyos fundamentos exigen una real alternabilidad de poder, no un monopolio de poder por un solo partido, o un ‘quítate tú para ponerme yo’ de los dinosaurios de la política dominicana”.

Del mismo modo, dijo sentirse confiado de que “el próximo 17 de mayo del 2020, juntos le arrebataremos el poder a esta dictadura corrupta del PLD para así garantizar la transición a una verdadera democracia, en la que el presidente se podrá elegir un máximo de dos periodos y nunca jamás volver a gobernar, donde se respete nuestra Constitución, y absolutamente nadie se atreva a atropellar la voluntad de todo un pueblo”.