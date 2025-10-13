Nueva York. El presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), Ramfis Domínguez Trujillo, se encuentra en USA desde hace varios días haciendo reuniones, juramentaciones y encuentros con dirigentes de su partido y diferentes sectores en NY, NJ, Filadelfia y la zona de Nueva Inglaterra.

«Estoy en USA reconociendo la preponderancia de esta gran comunidad de dominicanos; aquí nace el PED, aquí echamos raíces y tenemos que ser siempre condescendientes, recordar y dar el espacio que merecen. Aquí estamos para celebrar nuestro cuarto lugar», dijo.

«El año que viene cumplimos 10 años de la renuncia a la doble ciudadanía ante las autoridades competente de USA, estamos felices, vamos a celebrar el crecimiento y la efervescencia que se siente en el partido, el próximo a gobernar los destinos de la RD», afirmó Domínguez Trujillo.

«El partido está marcando la diferencia, viene desde abajo y ha ido creciendo de una forma muy vertiginosa. Por ende, representamos una opción de poder para el 2028, por un crecimiento indetenible y sobre todo frente a una casta política que ha demostrado su incapacidad de dirigir los destinos del país».

Domínguez Trujillo juramentó a una veintena de nuevos miembros del PED, que al levantar sus manos leyó: «Ser parte del PED significa una lucha incansable para mantener viva las virtudes mejores valoradas en la conducta de un ser humano».

Lee más: PED presenta 20 propuestas favorecer comunidad dominicana exterior



«Por lo tanto, es un compromiso ser ejemplo constante del buen comportamiento, la amistad, el valor, la rectitud, la lealtad, el civismo y el amor a nuestros prójimos y nuestra Patria; ciudadanos íntegros, valientes y perseverantes en beneficio de la grandeza de la RD».

«Sólo así podremos llegar a realizar una transformación absoluta, devolviéndoles al país y al pueblo la justicia, el orden, respeto, patriotismo, trabajo, seguridad, educación, prosperidad, moralidad y todos los elementos propios de un país avanzado, democrático y orgulloso».

♫Entendiendo la importancia de ser parte del PED: ¿Jura(n) usted(es) cumplir los Estatutos, Reglamentos y Código de Ética del mismo?

¿Jura(n) usted(es) trabajar con honestidad, lealtad, honradez, y fe en que Dios, cumpliendo cabalmente su(s) designación(es) a favor del PED y laborando incansablemente a favor de sus cometidos?

¿Jura(n) usted(es) luchar sin tregua por los mejores intereses de nuestra Patria, por la soberanía, la democracia y el bienestar colectivo; sirviéndole desinteresadamente, con integridad y transparencia; y enarbolando siempre los valores patrios y los principios inalterables de Dios, Patria y Libertad?

«De ahora en adelante será(n) partícipe de todo lo que se haga en nombre del PED. Cuide(n) su prestigio porque en él va involucrado el suyo. De ser así, que Dios los apremie, o de lo contrario, que lo(s) juzgue(n) de acuerdo con su voluntad».

Partido Esperanza Democrática…Moralidad, Equidad, Nacionalismo. ¡Que viva por siempre la República Dominicana!

El acto se llevó a cabo en el 956 de la avenida Intervale, en El Bronx, en una oficina de servicios múltiples para la comunidad.

Entre los juramentados figuran Lucrecia Ramírez, José Abreu, María Riva, Jesús Ramírez, Santos Pérez, Francisco Reynoso, Eusebio Hernández, Roberto Cuevas, Porfirio García, Aurelio Caballón, Roberto Alayón, Solanny Gutiérrez, Federico Marmolejos, Antonio Figueroa, Melanio Rodríguez, Isidro Matos, Ingrid de los Santos, Leonarda Contreras, Milcíades Marrero, Altagracia Sierra y Héctor Rojas, entre otros.