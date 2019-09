Ramfis tras el feminicidio de Anibel González: Ministerio de la Mujer no está haciendo su trabajo

El candidato presidencial, Ramfis Domínguez Trujillo, manifestó que la mujer dominicana ya se ganó su espacio y que lo llena de esperanza ver a la mujer involucrada en la política, porque son las mujeres quienes dan vida a la mitad del país y representan la otra mitad.

De ahí que, garantizó que el 50% de su gabinete lo tiene reservado para la mujer dominicana, porque cree más en la mujer política que el hombre.

“La mujer es más honesta, menos dada a la corrupción y es una persona que cuando se convence de algo no hay quien la saque de ahí, es leal. Y por eso es que a mí me encanta trabajar con la mujer”, explicó.

En ese sentido, repudió el alto nivel de feminicidios que acontecen en el país y aseguró que hay que desmontar el machismo para acabar con este mal que ha dejado un total de 144 feminicidios el año pasado.

Asimismo, condenó la muerte de la abogada Anibel González quien fue asesinada a manos de su expareja, luego de que las autoridades lo dejaran en libertad; en virtud de un acuerdo que procurador calificó como ilegal.

De ahí que, deploró que “el Ministerio de la Mujer no está haciendo su trabajo. Aquí hay que darle un apoyo preponderante a la mujer dominicana, que cuando ellas denuncien maltrato haya una oficina que funcione. Si es por un asunto económico, el Estado tiene que hacerse responsable y darle el respaldo económico y tecnificarla para hacerla autosuficiente e independiente, para que pueda salir de ese meollo, porque hay muchas mujeres que se quedan el relaciones así dañinas porque no tienen el sustento económico, no tienen la tecnificación para salir a la calle a trabajar”.

Igualmente, subrayó qué hay que crear una estructura completa dentro de los estamentos del gobierno para que la mujer tenga el apoyo que necesita tanto económico como sicológico.

