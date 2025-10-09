Nueva York. El presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), Ramfis Domínguez Trujillo, hará este fin de semana un periplo por varios estados de la circunscripción 1-USA, para reunirse con dirigentes y militantes de la organización política, profesionales, empresarios, políticos, y comunitarios, entre otros sectores.

En documento de prensa, la organización indica que Domínguez Trujillo desarrollará una agenda de actividades en distintas ciudades estadounidense donde se concentra la diáspora dominicana, con el objetivo de fortalecer los vínculos con sus compatriotas y agradecerles el apoyo constante que le han brindado al proyecto político del PED.

Asimismo, para celebrar que la prestigiosa encuestadora a nivel internacional Gallup determinó que quedó en «cuarto lugar» en las elecciones del 2024 con 59,232 (1.36%); por encima del PRSC que solo obtuvo 38,050 (0.87 %) y del PRD con 19,721 (0.45 %).

El PED solo fue superado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) que obtuvo 2,507,297 (57.44%); por la Fuerza del Pueblo (FP) al conquistar 1,259,427 (28.85%); y el PLD la suma de 453,468 (10.39%).

Además, entre las 33 entidades reconocidas por la JCE, el PED sigue actualmente en cuarto lugar en la preferencia del electorado en el país caribeño, y estará entre los primeros lugares para el 2028, porque va en trayectoria ascendente, tanto a nivel nacional como internacional, expresa el PED.

Se informa en el documento que otro motivo de celebración para el líder es de carácter histórico y personal porque el próximo año se cumplirán 10 años desde su renuncia a la ciudadanía estadounidense, lo que significa que por primera vez podrá aspirar sin impedimentos constitucionales a la Presidencia de la República Dominicana, precisa la organización.

Domínguez Trujillo reitera que este viaje no solo marca una celebración de logros, sino también el inicio de una nueva etapa de compromiso con los dominicanos dentro y fuera del país, reafirmando su mensaje de esperanza, renovación y soberanía nacional, concluye el documento de prensa.