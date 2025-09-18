Ramfis y su amigo Tavito de la Maza

Octavio de la Maza (Tavito) era uno de los amigos predilectos de Ramfis. El hijo del dictador invitó a una fiesta en Jarabacoa, donde asistió Trujillo padre. Tavito fue sentado en la mesa presidencial y al lado estaba una hermosa jovencita que le gustó a Ramfis. Tavito, que no había advertido ese interés, fue a la mesa de la damita y la invitó a bailar. Mientras bailaban, Ramfis rápidamente se levantó e invitó a otra joven a bailar. El jefe de la Aviación Militar se la ingenió para acercarse a la pareja de Tavito y lo tocó en el hombro intentando cambiar de pareja, propuesta que fue rechazada.

Sin soltar a su pareja se acercó a Ramfis y le dijo: “Un caballero no cambia dama en mitad del baile. Si usted quiere bailar con la joven, debió esperar que termine la pieza y yo la retorne a su mesa en donde usted puede invitarla”. Ramfis, enfurecido, bailó unas vueltas más y llevó su pareja a la mesa, regresando a su lugar en la tarima presidencial, frente al asiento que ocupaba Tavito.

Puede leer: Médicos del poder ¿ética o beneficio?

Cuando su amigo se disponía sentarse, Ramfis lo miró con rabia, y tomando el vaso de whisky, lo arrojó a la cara de Tavito, y éste, inmediatamente, tomó el suyo y lo arrojó también a la cara del hijo de Trujillo, llevando rápidamente su mano a la cintura donde estaba su pistola. Acto seguido Trujillo se interpuso y le dijo a su primogénito: “¡Muchacho… tú estás loco. Con todos los hombres no se puede hacer esas cosas. Tú vas a buscar un gran problema y me lo vas a crear a mí!”. Y dirigiéndose a Tavito le dijo: “Retírese, por favor capitán”. Y Tavito se retiró.

Días después De la Maza fue designado agregado militar en Londres, donde encontró a Luis Bernardino, hermano del temible Félix W. Bernardino y de la licenciada Minerva Bernardino, amigos íntimos del dictador. En plena embajada inglesa, por una discusión trivial, Luis Bernardino baleó dos veces a Tavito, y éste respondió con un disparo en la cabeza, incidente que se inscribe dentro de los orígenes de la muerte de los De la Maza y la de Trujillo años más tarde.

A pesar del incidente originado en la fiesta de Jarabacoa, los jóvenes oficiales continuaron siendo buenos amigos, y cuando Tavito se sintió perseguido por su supuesta participación en la muerte del piloto Murphy, fue a donde Ramfis y le manifestó su situación diciéndole que se sentía perseguido por instigación de la familia Bernardino. El jefe militar, comprendiendo el peligro, le dijo a Tavito: “Vete inmediatamente a mi casa de Boca chica. Ahí nadie se atreverá a ir a buscarte por órdenes de ningún civil ni militar. Inclusive, si papa lo ordenase, me consultaría a mi antes de que se tome ninguna decisión”.

“Esta bien, déjame ir a casa a buscar ropa y algún dinero y decirle a mi esposa lo que voy hacer”, respondió. A a lo que Ramfis advirtió: “¡No, vete de una vez, que ya deben estar buscándote allí!. No pierdas tiempo, porque te arriesgas a que te cojan en cualquier otra parte”. “Es solo por unos minutos, ripostó Tavito”, a lo que el hijo del dictador le recomendó de nuevo: “¡No, Tavito… es demasiado riesgoso.

Esa gente es peligrosa y deben haber hecho que vigilen tu casa!” (Esta casa estaba en la calle Pasteur, donde operaba el restaurant Lucky Seven)

Muy a pesar de las claras advertencias de su amigo, Tavito fue a su casa y allí lo estaba esperando el SIM, que lo apresó y terminó asesinado en una celda del palacio de la Policía Nacional y depositado su cadáver en la cárcel de La Victoria, donde le colocaron un trazo de mosquitero en el cuello y divulgaron la especie de que se había ahorcado.

Despues, en el curso de los acontecimientos que se desarrollaron con la muerte de Rafael L. Trujillo, murieron otros cinco hermanos de Tavito: Antonio, Ernesto, Mario, Bolívar y Pirulo, todos víctimas del dictador.