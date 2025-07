El 16 de julio nos genera sentimiento de regocijo pues en un día como ese abandonaron el país las tropas estadounidenses que participaron en la primera intervención de USA a nuestro país. Por otro lado, el 17 de julio genera de amargura porque en un día como ese asesinaron al prestante ciudadano Ramón Marrero Aristy quien se destacó como literato, historiador y funcionario público que llamó la atención de Trujillo cuando logró terminar pacíficamente la huelga de los trabajadores azucareros que ocurrió en la década del 40 del siglo XX.

Puede leer: Subestimando a China

Marrero Aristy se dio a conocer como intelectual por su famoso libro “Over”, describiendo el maltrato que recibían los trabajadores de la industria azucarera a quienes se les aplicaba un “Over” reduciéndoles sus ingresos y también se les aplicaba un “Over” o sobreprecio a los artículos que compraban. El nombre Marrero se pronunciaba frecuentemente en mi casa desde mi niñez porque en un corto periodo que mi padre vivió en San Pedro de Macorís concertó amistades con destacadas personas en todo tipo de actividades y, entre ellas, se encontraba el intelectual Marrero Aristy. Marrero murió asesinado víctima de una trama que podría haber sido el guion de una película de Hollywood. El capítulo inicial de esa trama ocurrió con la expedición antitrujillista del 14 de Junio que se realizó por Constanza, Maimón y Estero Hondo. Trujillo estaba inquieto porque internacionalmente se divulgaba la información de que un mes después de la invasión sus fuerzas militares no habían podido triunfar totalmente en contra de los expedicionarios. Para él, eso era un síntoma de debilidad que ponía en duda la fortaleza de su régimen. Ante esa situación un ideólogo del gobierno indicó que era necesario hacer contacto con algún periódico de prestigio internacional para que enviara emisarios al país para que se constatara que todo los expedicionarios habían sido muertos o apresados por tal razón Trujillo le pidió a Marrero que hiciera contacto con algún medio internacional para constatara en el lugar de los hechos que todos los expedicionarios habían sido muertos o apresados cumpliendo esa misión Marrero llamó al The New York Times e hizo contacto con su amigo Tad Szulzt para que viajara al país y evaluara la situación militar de los expedicionarios. Cumpliendo esa petición Szulzt escribió un artículo en The New York Times explicando que sin ningún tipo de duda los militares de Trujillo habían sojuzgado completamente a los expedicionarios pues con ese relato se reconocía internacionalmente la fortaleza de su régimen. Sin embargo la alegría de Trujillo duró poco porque en el mismo The New York Times el 12 de julio se publicó un artículo que relataba que Trujillo era un gobernante inclemente que se apropiaba de todas las riquezas del país mientras la población carecía de buena alimentación, vestuario y medicinas cuando Trujillo se enteró del contenido de ese artículo llamó a Marrero a su despacho y le sacó en cara que era un traidor. Vargas Llosa en su novela “La fiesta del chivo” reporta la falsedad de que en esa ocasión Guarionex Estrella, miembro de los ayudantes militares de Trujillo, le disparó a Marrero y lo mató en el propio despacho de Trujillo. Es de suponer que ese incidente fue suministrado a Vargas Llosa por algún trujillista que buscaba, con esa falacia, ensombrecer la imagen histórica de la familia Estrella puesto que Guarionex era hermano del héroe nacional Salvador Estrella Sadhala, quien puso en riesgo su vida participando la noche del 30 de mayo en el ajusticiamiento de Trujillo; sin embargo, desmintiendo el relato falso