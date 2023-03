Ramón Peña: la leyenda del “scauteo” en República Dominicana

Actualmente Peña no se desempeña como scout para ninguna organización de Grandes Ligas. Ahora está con los Diablos Rojos de México, donde ya ha realizado firmas importantes

Antes de llegar a Grandes Ligas, un pelotero nacido y criado en República Dominicana debe primero ser evaluado por un scout, quien es el puente para la firma con una organización de Grandes Ligas.

En eso, Ramón Peña es una leyenda.

En más de 20 años como scout, Ramón Peña ha sido el responsable de haber firmado más de 100 peloteros, cambiándoles la vida para siempre, y lo mejor, al menos 66 de esos han jugado en las Grandes Ligas.

Peña no ve esta profesión como un simple trabajo, sino más bien, le motiva el ver sus jugadores cumplir sus sueños de llegar a las Grandes Ligas.

“Me gusta firmar pelotero jóvenes, porque lo que me llena, es cuando los veo a ellos por televisión, haciendo lo que les gusta, y cumpliendo su sueño de competir al más alto nivel”, sostuvo Ramón Peña al ser entrevistado en Z Deportes.

La firma de José Ramírez

José Ramírez

La hoy estrella dominicana en Grandes Ligas, José Ramírez, ha probablemente el pelotero firmado por Peña con mejor carrera en Grandes Ligas, sin embargo, se pudiera decir que su firma fue “por accidente”.

A finales de 2009, Ramón Peña fue a ver a un joven receptor cuyo poder en su brazo lo había enamorado, ese es Jorge Alfaro (Aquaman), sin embargo, luego de ver cinco partidos, el pelotero el cuál se robó la atención de Peña fue un pequeñito jugador de 5 pies y 7 pulgadas, pero que sabía jugar pelota como un Grandes Ligas, José Ramírez.

“José Ramírez no era grande, no tenía poder de jonrones, es más, si tú me decías a mí que él daría 40 cuadrangulares en Grandes Ligas yo te diría que no, sin embargo, jugaba con mucho corazón, daba líneas, se robaba segunda, se robaba tercera y anotaba. Desde que lo vi supe que era un pelotero de Grandes Ligas”, dijo Peña.

Respuesta de José Ramírez

José Ramírez

El estelar toletero de Grandes Ligas José Ramírez, le respondió a Peña vía telefónica diciendo: “Ramón Peña es mi papá. Él fue la persona que confió en mí cuando ningún scout me quería, y no se arrepintió de firmarme, incluso con el problema de mis papeles que me dejó un año sin poder viajar. Todo lo que tengo hoy es gracias a Dios, y a la confianza que Ramón Peña tuvo en mí”, dijo el estelar tercera base de los Guardianes de Cleveland.

¿Qué es lo primero que ve Ramón Peña en un pelotero para firmarlo?

“Lo primero es el atletismo, un pelotero se le debe notar que es un atleta hasta cuando camina. Ahora bien, ya para llegar a Grandes Ligas, un pelotero necesita tres cosas escenciales, y las tres comienzan con la letra “C”: Cabeza, corazón y C…..es (la parte de la entrepiernas de los hombres)”.

Peña hizo énfasis en que por más condiciones que tenga un jugador, lo que lo lleva a las Grandes Ligas es su pasión y amor por el juego, ya que incluso peloteros que han sido firmados por él, se han quedado en el camino porque no tenían esa hambre de llegar a Grandes Ligas.

¿Por qué en República Dominicana no se producen tantos receptores?

Contrario a lo que la mayoría de personas piensa, que República Dominicana no tiene abundantes receptores en Grandes Ligas porque ese tipo de jugador debe tener un amplio conocimiento del juego o por la exigencia física que la posición exige, es realmente porque para un padre de un niño pelotero, se le hace difícil comprar el equipamiento de receptor, como rodilleras, careta, pechera, clavos, mascota, copa, etc, por lo que prefieren que sus hijos jueguen otra posición que salga más económica en la compra de instrumentos deportivos.

Su gran preocupación

A peña le preocupa que, a diferencia de años anteriores, los jóvenes peloteros se les dejaba terminar sus estudios al momento de firmarlos, ahora muchas organizaciones se han concentrado en la sabermetría, y sacan a los niños de las escuelas hasta con 11 años, y los ponen solo a jugar béisbol, lo que atenta contra la educación y el futuro de ese niño, ya que si no llega a jugar en Grandes Ligas, habría perdido gran parte de su juventud sin estudiar.

¿Por qué no firmó a Fernando Tatis Jr.?

Fernando Tatis Jr.

Peña contó que desde que vio jugar a Fernando Tatis jr, supo que sería un pelotero estrella de Grandes Ligas. Le ofreció 600 mil dólares, pero su padre Fernando Tatis, le dijo que le otorgara otro días para pensarlo, pero cuando volvió a tener contaco con Tatis padre, ya habían firmado con los Medias Blancas de Chicago por 100 mil dólares más.

Peloteros firmados por Ramón Peña

Entre las decenas de jugadores que han sido firmados por Peña, se pueden destacar: José Ramírez, Mélido Pérez, Francisco Cordero, Ramón Santiago, Juan Encarnación, José Lima, Anderson Hernández, Fernando Rodney, Jordany Valdespín, Oscar González Jenrry Mejía, Maikel Cleto, Luis Marte, Lester Oliveros, Brayan Villareal, Rhiner Cruz, Jeurys Familia, Gorkys Hernández, Jordany Valdespín, González Germes, entre otros.

Fernando Rodney

Actualmente Peña no se desempeña como scout para ninguna organización de Grandes Ligas. Ahora está con los Diablos Rojos de México, donde ya ha realizado firmas importantes de cara a la postemporada como Yunesky Maya, Fernando Rodney, entre otros. Pero, no descarta volver al béisbol de Grandes Ligas en algún momento.

