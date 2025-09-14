Rancho Francisco: un paraíso natural para disfrutar en familia

San José de Ocoa. – Imagínate un lugar donde la naturaleza te abraza con cada amanecer, donde las risas familiares se mezclan con el canto de las aves, y donde la tradición dominicana se siente en cada plato servido. Ese lugar existe, y se llama Rancho Francisco, un refugio que desde hace décadas se ha convertido en punto de encuentro para quienes buscan descanso, diversión y convivencia en un ambiente acogedor.

Allí, entre montañas verdes y aguas cristalinas, se vive una experiencia que combina historia, hospitalidad y una pasión genuina por servir. Y detrás de este proyecto turístico están Jorge Sepúlveda y Ricardo Cordero, dos ocoeños que apostaron por transformar un sueño en un destino de referencia para el turismo familiar.

El origen de un sueño

P: ¿Cómo comenzó esta historia de Rancho Francisco?

R (Jorge Sepúlveda): El origen se remonta al 1 de junio de 1972, cuando los hijos de don Francisco Subero y doña Eladia Cabral decidieron perpetuar el nombre de su padre en un negocio turístico. En ese momento, a través de un concurso en Radio Ocoa, se eligió el nombre “Rancho Francisco”, que con el tiempo se convirtió en sinónimo de tradición y hospitalidad.

Jorge Sepulveda

R (Ricardo Cordero): Años después, la propiedad pasó a manos de los hermanos Fernando y Tonino Isa, quienes impulsaron su crecimiento. En el 2000, Jorge y yo asumimos la administración con una visión renovada: modernizar el espacio y transformarlo en un centro turístico de alcance nacional e internacional.

Los retos en el camino

P: ¿Cuál ha sido el mayor reto en este camino?

R (Jorge): Sin duda, mantenernos firmes con nuestros valores. El compromiso, la ética y el trabajo en equipo han sido claves. Apostamos a un servicio honesto, equitativo y de calidad, que nos ha permitido atraer visitantes no solo de Ocoa, sino de muchos países.

Ser proactivos y mantener siempre una sonrisa frente al cliente. La hospitalidad es nuestra esencia, y por eso cuidamos cada detalle para que cada visitante se sienta como en casa.

La llegada: un abrazo de naturaleza y calma

Si lo que buscas es escapar de la ciudad, respirar aire puro y vivir unos días en contacto directo con la naturaleza, Rancho Francisco, en San José de Ocoa, se convierte en una opción ideal. Este paraíso natural no solo ofrece descanso, sino también la posibilidad de compartir momentos memorables en familia, rodeados de buena comida, hospitalidad y un ambiente acogedor.

Llegamos en manada, como todo grupo familiar, un autobús con 20 pasajeros y dos vehículos adicionales. Desde el primer instante, el rancho transmite una sensación de calma y bienvenida. El verdor que lo rodea y el cielo despejado de la tarde calurosa de un sábado invitan a sumergirse en la piscina de aguas cristalinas, que provienen de manantiales naturales y que recorren todo el complejo a través de canales que alimentan las tres piscinas, siendo la principal nuestro punto de encuentro para la convivencia familiar.

Allí, entre risas, bailes improvisados y conversaciones sin prisa, el tiempo parece detenerse para dar espacio a la alegría colectiva.

Lo que el visitante encuentra hoy

R (Jorge): Un complejo turístico moderno y completo: contamos con 30 habitaciones, restaurante de cocina nacional e internacional, tres piscinas, canchas de baloncesto y voleibol, un salón para eventos, área de recreación infantil, parqueo seguro las 24 horas y, lo más importante, un entorno natural que invita a desconectarse de la rutina.

R (Ricardo): También tenemos algo que no se compra ni se construye: la calidez humana de nuestra gente. Cada visita está acompañada de sonrisas y de ese espíritu acogedor que caracteriza a los ocoeños.

La gastronomía que conquista paladares

Uno de los grandes protagonistas de la estadía fue la mesa. El desayuno, preparado con el sabor auténtico de la tradición dominicana, incluyó el famoso “tres golpes”: mangú, huevos, salami y queso frito, acompañado de café recién colado y limoncillos frescos. Todo servido con la calidez del personal, que siempre está dispuesto a ofrecer alternativas para todos los gustos.

Ricardo Cordero

El almuerzo, en cambio, fue una verdadera celebración de la cocina criolla: chuleta fresca, chicharrón de cerdo, moro de guandules, yuca, guineítos encebollados, jugos naturales y refrescos. Como broche de oro, una dulce arepa dominicana cerró la jornada con el toque casero que despierta recuerdos de infancia.

La cena, un suculento sancocho de siete carnes, reunió nuevamente a la familia entre risas, cuentos, historias y complicidad, dando paso a una noche memorable que culminó con un paseo por el parque de Ocoa antes de volver al rancho para esperar el amanecer de un domingo radiante.

Tradición y diversión para todas las generaciones

Las actividades tampoco faltaron. El dominó, tradición infaltable en cualquier reunión, congregó a varias generaciones alrededor de la mesa, entre bromas y estrategias. Mientras tanto, los más jóvenes alternaban entre juegos, baños en la piscina y charlas relajadas, sumando a la atmósfera de convivencia familiar.

R (Jorge): Nuestra esencia. No somos solo un lugar para vacacionar, sino un espacio para crear recuerdos en familia. Aquí las risas, los bailes improvisados, un juego de dominó o un desayuno con “los tres golpes” se convierten en momentos inolvidables.

R (Ricardo): Más que un centro turístico, somos un hogar abierto. Queremos que cada visitante se lleve no solo la experiencia, sino también la sensación de haber sido parte de nuestra familia.

Más que un destino, una experiencia

Lo que hace especial a Rancho Francisco no son solo sus instalaciones o la buena comida, sino la hospitalidad que se percibe en cada detalle. Es un lugar diseñado para disfrutar sin prisas, donde cada visita se convierte en un recuerdo entrañable que invita a regresar.

Rancho Francisco no es solo un complejo turístico: es una historia viva que se renueva cada fin de semana con el calor de las familias que lo visitan. Detrás de cada plato servido, de cada piscina llena de risas y de cada árbol que ofrece sombra, está la pasión de dos emprendedores que creen en su tierra y en el poder de la hospitalidad.

Al despedirse, Jorge lo resume con una frase que encierra el corazón del proyecto:

“Si no fuera por el compromiso, la ética y la pasión por servir, este sueño no sería posible. En Rancho Francisco lo damos todo para que cada persona que nos visite quiera regresar.”

Y así, Rancho Francisco se convierte en algo más que un destino: en un recuerdo que se guarda en la memoria y en el corazón.