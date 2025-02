Ranking PAR Aequales 2025: medición líder en equidad de género y diversidad llegó a República Dominicana

Hasta el 28 de marzo se encuentra abierta la convocatoria para que empresas con operaciones en la República Dominicana participen en el Ranking PAR 2025 de Aequales, la medición gratuita y confidencial que evalúa el estado de las organizaciones en términos de equidad de género y diversidad.

Este año el Ranking contará con un capítulo especial abierto para las compañías en República Dominicana y Centroamérica, que se consolida a partir de la alianza entre Aequales, experta en género y diversidad con enfoque corporativo y Upgrade Comunicación, agencia especializada en reputación. Además, la iniciativa sumó como media partner regional a la plataforma especializada en negocios E&N, que lleva más de 25 años contando las historias y la innovación de las empresas en la región.

Desde su primera edición en 2015 en Perú y Colombia, el Ranking PAR se ha consolidado como la principal herramienta de referencia en América Latina. A lo largo de 10 años, Aequales ha analizado más de 2,000 organizaciones en 18 países de la región, alcanzando un total de 1,5 millones de personas.

Además, a partir de datos recabados por el Ranking de Aequales, se ha generado un caso de negocio que demuestra la relación directa entre la implementación de prácticas de equidad y diversidad y la rentabilidad empresarial. De hecho, los datos revelan que las empresas que adoptan prácticas corporativas de equidad, diversidad e inclusión, pueden incrementar su ROA (Retorno sobre los Activos) hasta en un 22%.

Bajo el principio de que “lo que no se mide, no se gestiona”, el Ranking PAR no solo ofrece una evaluación comparativa, sino que también proporciona a las empresas un informe individual con resultados, recomendaciones y una hoja de ruta para fortalecer sus estrategias de inclusión y equidad.

Para participar en el Ranking de Aequales y obtener los beneficios, las empresas deben ingresar en par.aequales.com registrarse y responder el cuestionario. El proceso de participación es completamente online, con estrictas políticas de confidencialidad y no requiere de inversión.

Evento virtual de lanzamiento: martes 25 de febrero

Con el fin de conocer más, las personas interesadas y especialmente quienes impulsan las estrategias de género y diversidad en las empresas de la región, pueden sumarse al evento virtual de lanzamiento, que se realizará el martes 25 de febrero a las 11:00 a.m. (República Dominicana).

La actividad contará con la participación de:

Mía Perdomo, CEO y Co-Fundadora de Aequales, reconocida como una de las 500 personas más influyentes de Latinoamérica (Bloomberg) y una de las 101 personas que están cambiando el mundo del trabajo (BBC). Mía es psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en derechos humanos del London School of Economics.

Alexa Gerez, Gerente de Consultoría de Aequales, Licenciada en Ciencia Política (ITAM) y Master en Negocios e Impacto Social (Utrecht University). A partir de su experiencia en equidad, diversidad y sostenibilidad, se ha dedicado a catalizar el impacto social en todas las facetas del negocio, alcanzando a +150 organizaciones en Latinoamérica.

Durante el evento virtual de lanzamiento se presentarán las principales tendencias en equidad de género y diversidad para 2025-2026 y se revelarán detalles sobre el proceso de participación en el Ranking PAR. Las empresas interesadas en atender esta actividad solo deben completar el siguiente formulario.