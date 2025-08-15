Ranking de universidades 2025: Harvard y cuáles más son las mejores en el mundo

Madrid, 15 de Agosto (EFE).- Las universidades estadounidenses y entre ellas Harvard como medalla de oro siguen encabezando la lista Shanghái de 2025, la clasificación a la excelencia universitaria más famosa del mundo y que fue publicada este viernes.

A la medalla de oro de Harvard, le sigue la Universidad de Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT), y completan las diez mejores Cambridge; Berkeley; Oxford; Princeton; Columbia; Caltech y la Universidad de Chicago.

Treinta y seis universidades españolas figuran entre las mil mejores del mundo, lideradas por la Universidad de Barcelona, las mismas que el año pasado salvo la de Valladolid, que desaparece del listado y en su lugar entra la de Las Palmas de Gran Canaria, según el ranking El Academic Ranking of World Universities (ARWU), más conocido como la clasificación de Shanghái, se publica desde 2003 y la actualiza cada año la Universidad Jiao Tong, situada en esa ciudad china.

En esta clasificación, Reino Unido suma 61, Alemania 51, Italia 41, Francia 27, Países Bajos 13, Suecia 14, Austria 10, Suiza 9, Bélgica 7, Dinamarca 6, Finlandia y Portugal 7 cada uno, y Noruega, cinco.

En Europa continental, la primera universidad en la lista es la París-Saclay, que se mantiene como líder al posicionarse en el puesto trece, seguida de la ETH de Zúrich, en el veintidós.

Si es entre las asiáticas, la de Tsinghua (la 18) asciende cuatro puestos y se consolida en su estatus como la mejor de Asia, mientras la de Melbourne (38) lidera la clasificación de las de Oceanía durante quince años consecutivos.

La lista analiza seis indicadores: número de alumnos que han ganado un Nobel o la Medalla Fields; profesores con Nobel o Fields; citas de investigadores; artículos en Nature y Science, rendimiento académico per cápita y trabajos en el Science Citacion Index Expanded and Social Science Citacion Index.

La Universidad de Harvard es de las universidades estadounidenses la que se ha posicionado frente a los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que le ha acusado de no hacer lo suficiente por abordar el antisemitismo en el campus, por violar derechos civiles a estudiantes judíos y por sus políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).

Entre otras cosas, el Gobierno de Trump intentó prohibir a la Universidad que matricule estudiantes extranjeros, una medida paralizada de manera indefinida por una jueza federal.

Además, congeló más de 2.000 millones de dólares en fondos federales, algo que ahora se debate en un tribunal de Boston. EFE

