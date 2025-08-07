Raphy de León: «La crónica deportiva está en un momento especial en RD»

El cronista Raphy de León aseguró que la crónica deportiva dominicana está en las manos de una generación de jóvenes talentosa y con muchas oportunidades, pero les recomendó a las «futuras voces del deporte dominicano» que no descuiden su preparación profesional.

«Desde mi punto de vista, estamos atravesando algunos de los momentos más interesantes y hay mucho talento, pero tengo que decir algo: El talento viene de la mano de la educación. Hay muchos jóvenes que son muy talentosos pero que les falta un mentor o un líder que le guie como yo tuve la oportunidad», expresó durante una entrevista con el equipo del Periódico HOY.

Puede leer: Estrella presidirá el ceremonial 2025 del Pabellón de la Fama

Indicó que República Dominicana se encuentra en un «auge» de espacios mediáticos para que los aspirantes a la crónica deportiva puedan encontrarse y aprender del medio, tales como podcasts, radio, YouTube, TikTok, etc.

Insistió que es necesario la preparación adecuada y aprender de figuras con experiencia y dispuestas a ayudar.

Ese mismo orden, De León mencionó que uno de los principales desafíos que enfrenta la crónica deportiva es la abundante competencia que existe entre los círculos mediáticos y la lucha por mantener la relevancia, lo que puede provocar ciertos roces o conflictos entre figuras publicas.

«Tuve momentos con personas que me humillaron, hubieron algunos que me menospreciaron. Esas situaciones me han hecho recapacitar y me han hecho entender que debo tener eso en cuenta cuando encuentre a alguien que necesite apoyo, para no hacerles pasar por algo parecido», afirmó.

Raphy de León. Foto/Chaimy Soriano. Raphy de León. Foto/Chaimy Soriano.

Influencias profesionales

Raphy de León destacó a señora Laura Caminero, destacada comunicadora de República Dominicana, Franklin Núñez, ex comisionado de boxeo y periodista deportivo y Héctor Gómez, editor deportivo de la Z101.3fm y periodista deportivo, como las principales figuras que descubrieron y apoyaron sus primeros pasos en la locución.

Resaltó al empresario radial José Pio Santana Herrera, propietario del programa Bloque Pio Deportes, por la oportunidades que le ha dado para aprender del medio.

Entre sus inspiraciones durante su juventud, el cronista enumeró a Antonio Jacobo Constant Miguel (Machi) quien era cofundador y conductor del espacio televisivo Revista 110 junto al también comunicador Julito Hazim. Por ultimo, mencionó a Gustavo Olivo, voz corporativa de las campañas publicitarias para República Dominicana

Trayectoria

Raphy de León, oriundo de la provincia de San Francisco de Macorís, es conductor y productor del programa «1/4 Deportivo» para el canal Teleantillas, junto al licenciado Alberto Atilio Rodríguez Mella, quien también es el director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (Inefi).

También es el actual PA Announcer de los Leones del Escogido para la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM). Forma parte del podcast «Vitamina C» con el Periódico El Caribe y del programa «Espíritu Deportivo» en canal 10.

Ha tenido participaciones en roles comerciales tales como: