Raphy de León: «La crónica deportiva está en un momento especial en RD»

Raphy de León: «La crónica deportiva está en un momento especial en RD»

Raphy de León. Foto/Chaimy Soriano.

El cronista Raphy de León aseguró que la crónica deportiva dominicana está en las manos de una generación de jóvenes talentosa y con muchas oportunidades, pero les recomendó a las «futuras voces del deporte dominicano» que no descuiden su preparación profesional.

«Desde mi punto de vista, estamos atravesando algunos de los momentos más interesantes y hay mucho talento, pero tengo que decir algo: El talento viene de la mano de la educación. Hay muchos jóvenes que son muy talentosos pero que les falta un mentor o un líder que le guie como yo tuve la oportunidad», expresó durante una entrevista con el equipo del Periódico HOY.

Puede leer: Estrella presidirá el ceremonial 2025 del Pabellón de la Fama

Indicó que República Dominicana se encuentra en un «auge» de espacios mediáticos para que los aspirantes a la crónica deportiva puedan encontrarse y aprender del medio, tales como podcasts, radio, YouTube, TikTok, etc.

Insistió que es necesario la preparación adecuada y aprender de figuras con experiencia y dispuestas a ayudar.

Ese mismo orden, De León mencionó que uno de los principales desafíos que enfrenta la crónica deportiva es la abundante competencia que existe entre los círculos mediáticos y la lucha por mantener la relevancia, lo que puede provocar ciertos roces o conflictos entre figuras publicas.

«Tuve momentos con personas que me humillaron, hubieron algunos que me menospreciaron. Esas situaciones me han hecho recapacitar y me han hecho entender que debo tener eso en cuenta cuando encuentre a alguien que necesite apoyo, para no hacerles pasar por algo parecido», afirmó.

IMG 7090
Raphy de León. Foto/Chaimy Soriano.
IMG 7091
Raphy de León. Foto/Chaimy Soriano.

Influencias profesionales

Raphy de León destacó a señora Laura Caminero, destacada comunicadora de República Dominicana, Franklin Núñez, ex comisionado de boxeo y periodista deportivo y Héctor Gómez, editor deportivo de la Z101.3fm y periodista deportivo, como las principales figuras que descubrieron y apoyaron sus primeros pasos en la locución.

Resaltó al empresario radial José Pio Santana Herrera, propietario del programa Bloque Pio Deportes, por la oportunidades que le ha dado para aprender del medio.

Entre sus inspiraciones durante su juventud, el cronista enumeró a Antonio Jacobo Constant Miguel (Machi) quien era cofundador y conductor del espacio televisivo Revista 110 junto al también comunicador Julito Hazim. Por ultimo, mencionó a Gustavo Olivo, voz corporativa de las campañas publicitarias para República Dominicana

Trayectoria

IMG 7087 1

Raphy de León, oriundo de la provincia de San Francisco de Macorís, es conductor y productor del programa «1/4 Deportivo» para el canal Teleantillas, junto al licenciado Alberto Atilio Rodríguez Mella, quien también es el director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (Inefi).

También es el actual PA Announcer de los Leones del Escogido para la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM). Forma parte del podcast «Vitamina C» con el Periódico El Caribe y del programa «Espíritu Deportivo» en canal 10.

Ha tenido participaciones en roles comerciales tales como:

  • Deportivas en CDN canal 37  (Voz  institucional desde marzo de 2022)
  • Escogidobbclub, (Debuto como Voz interna en el Estadio Quisqueya Juan Marichal en la temporada de béisbol 2022-2023 para los Leones del Escogido.
  • Mundial de Fútbol Qatar, voz comercial  (Diciembre 2022 CDN canal 37 y CDN Deportes)
  • Serie del Caribe Gran Caracas 2023, voz comercial (Grupo de Medios Telemicro)
  • Clásico Mundial de Béisbol 2023, voz comercial (Teleantillas, Coral 39)
  • Liga Nacional de Baloncesto (Voz institucional liga de baloncesto profesional de RD)
  • CDN Radio 92.5fm (Voz Comercial de las transmisiones de Major League Baseball 2018,2019.
Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago.

Experiencia en periodismo deportivo, cultura pop y cultura general.

Creo que el deporte y el arte son la mayor evidencia del potencial humano para la expresión personal y demostrar pasión.

Publicaciones Relacionadas

Raphy de León: «La crónica deportiva está en un momento especial en RD»
Raphy de León: «La crónica deportiva está en un momento especial en RD»
7 agosto, 2025
Se registran al menos 13 temblores en distintas zonas de República Dominicana
Se registran al menos 13 temblores en distintas zonas de República Dominicana
7 agosto, 2025
Haití desmiente apresamiento de Smith Augustin en República Dominicana
Haití desmiente apresamiento de Smith Augustin en República Dominicana
7 agosto, 2025
Colgate-Palmolive informa la descontinuación voluntaria de Colgate Total Clean Mint en República Dominicana
Colgate-Palmolive informa la descontinuación voluntaria de Colgate Total Clean Mint en República Dominicana
7 agosto, 2025
Lo posible en República Dominicana lastima a las mujeres
Lo posible en República Dominicana lastima a las mujeres
7 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, miércoles 6 de agosto de 2025

Edición impresa, miércoles 6 de agosto de 2025

El país después del nuevo Código Penal

El país después del nuevo Código Penal

El boche de Pacheco fue más que un boche

El boche de Pacheco fue más que un boche

El nuevo Código Penal: un paso necesario con el debate ineludible

El nuevo Código Penal: un paso necesario con el debate ineludible

No siempre se nota

No siempre se nota

La Voz del Paciente RD: ¿Verdad porque lo dicen, mentira porque lo rebaten?

La Voz del Paciente RD: ¿Verdad porque lo dicen, mentira porque lo rebaten?

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo