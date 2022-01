Raphy Pina aparece usando grillete electrónico junto a su hija Vida

El productor musical Raphy Pina estremeció a las redes sociales al mostrarse con su grillete electrónico mientras sostiene a su hija, Vida Isabelle.

¨Apenas me conoce y no se imagina lo que uno haría por protegerlos. Cuiden de su Familias que “hasta los buenos” le incomoda la felicidad ajena. #beSrong #Familia 1-3-22 ❤️⚖️ La mirada que me sigue dando Fuerzas 🙏🏻¨, posteó Pina en su cuenta de Instagram.

Sobre el caso. El productor y manejador artístico urbano, Raphy Pina, fue hallado culpable este miércoles por violar la ley federal de armas, por lo que podría ser sentenciado a 20 años de prisión.

A continuación, conozca la vida y trayectoria del productor puertorriqueño Raphy Pina.

Su nombre completo es Rafael Antonio Pina Nieves es un productor musical puertorriqueño que es ampliamente conocido por haber fundado el sello discográfico de reggaetón Pina Records.

La disquera fue reconocida como una de las más exitosos de la música reggaetón y ha representado a algunos de los nombres más importantes del género.

Antes de ser famoso, manejó un estudio de grabación antes de lanzar Pina Records en 1996.

En el 2012 fue arrestado por presunto fraude y lavado de dinero por el Servicio de Impuestos Internos en Puerto Rico.

Su sello discográfico representó a destacados exponentes del reggaetón como Don Omar, Daddy Yankee y Nicky Jam entre otros.

Se casó con la mujer de negocios Carolina Aristizabal en diciembre del 2011. Se separaron en el 2017 y se divorciaron a mediados del 2019.

En mayo del 2021, tuvo una hija llamada Vida Isabelle con su esposa, la cantante de reggaetón Natti Natasha.