Raphy Pina vuelve a mencionar a La Materialista tras dos años del polémico comentario sobre su hija

La Materialista presentó por primera vez el rostro de su hija, Emery, este viernes en una portada exclusiva de la revista People en Español. La publicación estuvo acompañada de una entrevista en donde habla sobre su nueva etapa como madre, lo que generó múltiples reacciones de artistas, fanáticos y figuras del entretenimiento, entre ellas la del productor Raphy Pina, pareja de Natti Natasha.

“Cómo cambia la vida con el nacimiento de un hijo, ¿verdad? Uno empieza a ver el mundo de otra manera, o con más sensibilidad y menos ganas de juzgar o criticar lo ajeno, porque sabe lo mucho que dolería”, escribió.

“Felicidades a ambos por ese nuevo fruto, que btw está hermosa que siempre sea mirada con buenos ojos y rodeada de amor.”

El comentario, aunque en tono cortés, revivió en redes sociales la vieja controversia de 2023, cuando La Materialista, durante su participación en La casa de los famosos, se refirió al físico de Vida Isabelle, hija de Pina y Natti Natasha, llamándola “cacona” y afirmando que “tenía la cabeza muy grande”.

Poco después ante la polémica ocasionada por sus palabreas, la intérprete de “Las chapas que vibran” dijo: “A ti Natti Natasha, de todo corazón y con toda la humildad posible pedirte disculpas”,

Durante una entrevista para el programa El Gordo y la Flaca, la cantante aseguró que su comentario fue inapropiado, pero sin mala intención.

Tras el reciente mensaje de Pina, que hasta el momento no ha sido respondido por La Materialista, Ana Josefina Honoret, madre de la artista, acudió en defensa de su hija.

“Raphy Pina las disculpas no fueron aceptadas. Dios la perdonó porque él sí sabe que no lo hizo con la maldad que la gente quiso poner, nadie escuchó que dijo que sería tan linda como su madre, pero hacer una polémica de eso sí es lo que le gusta a la gente. Bendiciones.”

Entre seguidores de ambas partes hay quienes afirman que Pina tuvo una respuesta pasivo-agresiva, mientras otros defendieron el derecho de La Materialista a dejar el pasado atrás.

La Materialista, cuyo nombre real es Yameiry Ynfante, afirmó que vive una de las etapas más plenas de su vida personal. Junto a su esposo y representante Eury Matos, se convirtió en madre el pasado 19 de julio tras un proceso de fertilización in vitro.

La artista contó que rechazó tener niñera para dedicarse por completo a su bebé y que ha encontrado en la maternidad su mayor propósito. Además, adelantó que no descarta agrandar la familia en el futuro cercano: “Estoy ya preparando mi cuerpo”, expresó al revelar que decidió no someterse a una cirugía plástica tras la cesárea para poder darle un hermanito a Emery.