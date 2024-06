Raptors y Scottie Barnes acuerdan una extensión de 225 millones de dólares

Scottie Barnes y los Raptors de Toronto acordaron los términos de una extensión máxima, que valdrá alrededor de 225 millones de dólares en cinco años y podría alcanzar alrededor de 270 millones de dólares si cumple con los criterios de supermax, dijo el lunes una persona con conocimiento del acuerdo.

Barnes tiene la intención de firmar el contrato poco después de que se levante la moratoria de la liga sobre las contrataciones el 6 de julio, dijo la persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo no puede ser anunciado por regla de la NBA hasta ese momento.

Comenzaría en la temporada 2025-26, con un salario inicial de alrededor de $39 millones y alcanzaría alrededor de $51 millones en 2029-30, a menos que califique para un contrato supermax la próxima temporada, y entonces los números aumentarían aún más.

Barnes ganará alrededor de $10 millones esta próxima temporada, la última de su contrato de novato.

Está claro que es el jugador en torno al que los Raptors construirán en los próximos años. Fue el novato del año de la NBA en 2021-22, fue All-Star por primera vez la temporada pasada y ha visto saltos constantes en sus números. Promedió 19.9 puntos, 8.2 rebotes y 6.1 asistencias la temporada pasada, todos los mejores de su carrera.

En sus tres años de carrera profesional, el alero de Florida State está promediando 16.6 puntos, 7.4 rebotes y 4.7 asistencias. Fue la cuarta selección global del draft de 2021.