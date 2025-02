Raquel Arbaje: el emotivo momento en que Luis Abinader mencionó trabajo de la Primera Dama

El nombre de Raquel Arbaje, Primera Dama de la República Dominicana y el del Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA) no solían estar en el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Sin embargo, esta ocasión fue la excepción.

Mientras se dirigía hoy a la Asamblea Nacional, el mandatario aprovechó uno de los momentos de su alocución para destacar el trabajo y los resultados que en materia niñez y adolescencia ha tenido su gestión.

«Déjenme decir algo sobre una institución y una persona a la que no he mencionado aquí en estos cuatro años pero que me toca muy de cerca, y es que, con el liderazgo del gabinete de niñez que preside la Primera Dama y la coordinación del Conani, hemos avanzado también en la reducción de los embarazos en adolescentes», indicó el presidente Luis Abinader.

Acto seguido se escucharon sendos aplausos y las cámaras mostraron el rostro de una sonriente Raquel Arbaje, quien además, inclinaba la cabeza y unía las palmas en señal de agradecimiento por la mención directa y el reconocimiento de su trabajo.

Luis Abinader y Raquel Arbaje

Abinader explicó, que gracias al GANA, se logró en el tema de los embarazos en adolescentes, una disminución del 16.74% en 2024 en comparación con el año anterior.

«Los datos en los últimos 5 años reflejan lo efectiva que está siendo la Política de Prevención y Atención a las Uniones Tempranas y el embarazo en adolescentes, que nuestro gobierno puso en marcha, pasando de 32,061 embarazos en el año 2019 a 17,846 en el 2024″, detalló el mandatario.

Luis Abinader también agregó que se han ocupado de los menores y adolescentes en situación de calle y peores formas de trabajo infantil.

«Solo en el 2024, el GANA y el Conani intervinieron a 353 niños, niñas y adolescentes», explicó.

Ligia Pérez, la nueva presidenta ejecutiva de CONANI

Además de ejercer el liderazgo del GANA, la Primera Dama Raquel Arbaje desarrolla importantes y pioneras iniciativas, entre las que destacan el Pabellón Oncopediátrico “Uniendo Voluntades” en el Instituto Nacional del Cáncer Rosa Tavares para brindar asistencia de primerísima calidad a infantes y adolescentes con cáncer.

Indicó que eso no se queda ahí, sino que, un complemento fundamental de estos programas es el tamizaje auditivo para la detección temprana de la hipoacusia.

«A la fecha, el 99% de los recién nacidos en las principales maternidades públicas ha sido sometido a este examen», señaló Luis Abinader en su discurso de rendición de cuentas.

Finalmente, explicó que con relación a las acciones desarrolladas por el gobierno en favor de las mujeres, el pasado año inauguramos dos modernos Centros de Desarrollo Integral para la Mujer, uno en Santiago y otro en Santo Domingo Norte, en los cuales se cuenta con servicios especializados de salud, la prevención y atención a la violencia de género, prevención de embarazos en adolescentes y uniones tempranas y formación para el empleo, entre otros servicios.

«Estas importantes obras han sido la inversión más alta en materia de servicios integrales para las mujeres, que ha realizado el gobierno dominicano», concluyó el Presidente.

El nombre de Raquel Arbaje, Primera Dama de la República Dominicana y el del Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA) y el de CONANI estuvieron presentes en el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader.

Sobre el GANA y el CONANI

Se recuerda que el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) es el órgano rector del Sistema Nacional de Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Se trata de una institución descentralizada del Estado dominicano con personalidad jurídica y patrimonio propio.

La misión del GANA y de Conani es garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana, mediante la efectiva rectoría de las políticas en materia de niñez y adolescencia.

La visión de que todos los niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana vivan en familias y comunidades que respeten, protejan y garanticen sus derechos fundamentales.

Le puede interesar: 10 logros de Luis Abinader en Educación, según su rendición de cuentas