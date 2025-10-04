Raquel Arbaje responde a solicitud de joven con tumor: «Ya la contactamos, saldrá adelante»

La primera dama, Raquel Arbaje, respondió a la solicitud que hizo a través del periódico Hoy Lennis Cesarina Medina, una joven de Pedernales que pidió una ayuda económica para cubrir sus gastos médicos, posoperatorios y alimenticios, por un tumor cerca del pulmón izquierdo que le será extirpado.

«Ya contactamos a la joven. Vamos con Dios», alentó Arbaje en una publicación de este diario en Instagram, donde previamente había asegurado que la Medina «puede contar con el Estado (…). Ella saldrá adelante. Si tiene su seguro, aún con la situación no se detienen los servicios».

La joven, de 25 años, había manifestado que necesita 600 mil pesos para los citados gastos como parte de los procesos que tiene que atravesar producto de la intervención quirúrgica, una situación que, según expresó la familia al corresponsal de este medio, Julio Gómez, no es una tarea fácil en esa demarcación fronteriza.

«Para no dejarse morir, está solicitando la ayuda solidaria de los pedernalenses dentro y fuera de la provincia, o de cualquier entidad del Gobierno o persona de buen corazón, con el objetivo de reunir tan solo 600 mil pesos de colaboración», dice la publicación sobre la necesitada.

No es la primera vez que Arbaje se manifiesta a favor de personas necesitadas en publicaciones hechas en este medio. La reacción de la primera dama fue aplaudida por algunos ciudadanos.