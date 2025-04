Ante los cuestionamientos de organizaciones internacionales sobre las nuevas medidas adoptadas contra la migración haitiana, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, afirmó este viernes que el Gobierno busca garantizar el bienestar, la seguridad y la soberanía del país.

“Nosotros como dominicanos, pero sobre todo el presidente Abinader y todos nosotros, lo que tenemos es que garantizar el bienestar, la seguridad, la soberanía de la República Dominicana y de todos los dominicanos”, expresó.

“Así que todas las políticas que nosotros apliquemos van en esa dirección y son correctas”, añadió.

Forcejeo para entrevistar a Faride Raful

Al momento del retiro de la vicepresidenta, se produjo un incidente en el que una periodista fue agredida por miembros de su equipo de seguridad.

“Me golpeó, me machucó, no es la primera vez que lo hace. Nosotros no somos sus enemigos, nosotros somos sus colaboradores”, expresó una de las reporteras afectadas.

Tras el incidente, Raquel Peña ofreció disculpas a los periodistas.

“Ustedes han visto como nosotros, y también el presidente Abinader en todas las autoridades, siempre hemos tratado a la prensa. O sea, realmente yo le pido disculpas en nombre de quien haya hecho esto”, expresó Peña.

El tenso momento se vivió durante la graduación de 3,048 nuevos agentes de la Policía Nacional, celebrada en el Coliseo de Boxeo Carlos -Teo- Cruz.