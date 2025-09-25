Raquel Peña advierte el que se corrompa que pague

Raquel Peña advierte el que se corrompa que pague

Santo Cerro, La Vega.- Al hablar con firmeza y dejar claro que los fondos públicos les pertenecen al pueblo, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, advirtió ayer que el funcionario que haya incurrido en un acto de corrupción deberá pagar el precio ante los tribunales.

“La posición del presidente Luis Abinader y de todos nosotros es que se ocupe el Ministerio Público y quien haga lo mal hecho, un acto de corrupción, es quien pague ante la justicia, porque son fondos que les pertenecen al pueblo dominicano”, expresó.

Peña habló con los periodistas tras la misa oficiada por el obispo de la Diócesis de La Vega, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán.

