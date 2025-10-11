Raquel Peña: “El verdadero progreso de una nación se mide en su capacidad de dar segundas oportunidades»

Raquel Peña, vicepresidenta de la República, encabezó el acto de cierre del Foro Internacional sobre Salud Mental y Sistema Penitenciario, donde recibió la Declaración Iberoamericana sobre Salud Mental y Sistema Penitenciario, un documento que establece una hoja de ruta regional para fortalecer la atención mental y la justicia restaurativa en los centros penitenciarios.

La vicepresidenta recibió la declaración en representación del Gobierno dominicano. El texto recoge los hallazgos y propuestas de expertos nacionales e internacionales que participaron en el foro.

“Esta declaratoria es una hoja de ruta compartida hacia un futuro donde la salud mental sea un eje central de la rehabilitación y la reinserción social. En la República Dominicana, bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, hemos asumido la tarea de transformar nuestro sistema penitenciario con hechos concretos”, expresó Peña.

La declaración advierte que la crisis de salud mental en la mayoría de los centros penitenciarios del mundo constituye una emergencia de derechos humanos y de salud pública. Propone acciones para fortalecer el diagnóstico temprano, mejorar la atención, ampliar el personal especializado y promover la justicia restaurativa como base de la reinserción social.

El documento, suscrito por especialistas de Argentina, España, Estados Unidos, Guatemala, Puerto Rico y República Dominicana, recomienda además crear unidades especializadas de salud mental en los territorios, realizar censos penitenciarios situacionales y garantizar la formación continua del personal penitenciario.

Peña destacó que el Gobierno dominicano relanzó en 2024 un plan plurianual de reforma penitenciaria, que contempla la eliminación progresiva de las prisiones tradicionales y el traslado de los internos a espacios más modernos y dignos.

“Con ello reduciremos en un 45 % la actual sobrepoblación carcelaria, dando paso a un sistema enfocado en la rehabilitación y la atención humana”, agregó.

El foro fue coordinado por la Oficina Nacional de Evaluación y Supervisión del Sistema Penitenciario (ONAPREP), junto a la Academia Regional Penitenciaria (ARP), el Prisons Forum, el Colegio Dominicano de Psicólogos (CODOPSI) y la Asociación Dominicana de Profesionales de Trabajo Social (ADOPTRASOC).

Al cierre del acto, Raquel Peña afirmó que “el verdadero progreso de una nación también se mide en su capacidad de dar segundas oportunidades. Cada paso hacia un sistema penitenciario más humano es un paso hacia una República Dominicana más justa y segura”.