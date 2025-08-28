Raquel Peña impulsa reflexión sobre liderazgo femenino en presentación del libro de Cooperativa La Unión

SALCEDO.- La vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, presentará el próximo sábado 30 de agosto, el libro: Rol de la Mujer en el Desarrollo Integral de la Nación Dominicana, Memorias de un Simposio, el cual recoge las 7 exposiciones que el pasado 1 de marzo se llevara a cabo bajo el auspicio de la Cooperativa La Unión.

El evento, que busca además reunir a varias personalidades del mundo académico y cooperativista del país, está pautado para iniciarse a partir de las 10 de la mañana, y al mismo están siendo invitados varios ministros del presente gobierno, directivos y funcionarios del cooperativismo, así como personalidades del mundo académico y periodístico del país.

La actividad se desarrollará en el “Salón de Eventos y Exposiciones, Ingeniero Víctor Camilo”, en donde además de la Vicepresidenta de la nación, participarán las 7 expositoras que en marzo pasado se dieron cita al magno evento.

Las expositoras que participaron fueron Mayra Jiménez, Ministra de la Mujer, quien disertó bajo el tema: La intervención del Estado en el desarrollo de la mujer dominicana, con un breve análisis del pasado, una reflexión sobre el presente y un enfoque sobre el futuro.

También la vicerrectora de extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la doctora Rosalía Sosa, quien expuso sobre El rol de la mujer en el desarrollo de la educación dominicana, con un enfoque hacia su participación en los escenarios de poder a través de las instituciones educativas.

Otras expositoras fueron la periodista Millizen Uribe, Subdirectora del periódico HOY-Digital, quien abordó La influencia de los medios de comunicación en el desarrollo de la mujer y la búsqueda de espacios dentro de los modelos actuales de la sociedad, con una panorámica histórica de las mujeres que se han destacado en los medios de comunicación.

La trabajadora y líder comunitaria, Linabel González, Directora de la Oficina para el Desarrollo de la Mujer, habló sobre La importancia de las iniciativas provinciales para el desarrollo de la mujer en sus diversas manifestaciones, con una síntesis de algunas de las iniciativas que durante años se han emprendido para el desarrollo de la mujer y las perspectivas que hay para este sector.

De igual manera, la senadora por la provincia Hermanas Mirabal, María Mercedes Ortiz Diloné, abordó Las mujeres desde el ámbito local al liderazgo nacional e internacional, con un recuento de las mujeres dominicanas y, sobre todo, las mirabalenses que han trascendido en diversos ámbitos.

Yildalina Tatem Brache trató sobre Los derechos, las mujeres y el derecho, con una apretada síntesis histórica de mujeres que se han destacado en este sector y sus aportes en esta rama, mientras que la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dharuelly D’Aza, tuvo a su cargo el cierre con una reflexión final sobre las 6 exposiciones de igual número de mujeres.

Breve nota de Raquel Peña

“La historia de la República Dominicana se ha construido con la fuerza de las mujeres que, desde cada comunidad, han sabido liderar, resistir y transformar. Reconocer su aporte no es solo un acto de memoria, es una apuesta al futuro: porque cuando las mujeres tienen voz, toda la nación avanza”, dijo la vicepresidenta en una breve nota enviada a la entidad responsable de dicho acto.

Datos

La compilación de dichas memorias estuvo a cargo del periodista Rafael Santos, bajo la coordinación de la Gerente General de dicha entidad financiera y de servicios, Yudelka Jiménez.