Raquel Peña juramenta a Leonardo Aguilera como presidente ejecutivo de Banreservas

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, juramentó este lunes al economista Leonardo Aguilera como nuevo presidente ejecutivo del Banco de Reservas, en una ceremonia realizada en el Salón del Consejo de Directores de la institución financiera.

La toma de posesión se produjo en atención al decreto número 461-25, dado a conocer la noche del domingo, mediante el cual el presidente Luis Abinader designó al doctor Aguilera en la institución financiera.

Al presidir el traspaso de mando, la vicepresidenta expresó que la transferencia en la importante posición se produce “para que el banco siga siendo el orgullo de todos los dominicanos”.

A su vez, Aguilera agradeció la confianza depositada por el presidente Abinader para dirigir la institución financiera, al igual que lo había hecho desde el 2020, cuando lo designó en la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), institución que lideró hasta la fecha.

WhatsApp Image 2025 08 18 at 4.09.54 PM 2

En la ceremonia de juramentación estuvieron presentes el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., ejecutivos de Banreservas y miembros de la prensa.

Aguilera es un destacado economista, egresado del Instituto de Economía Nacional de Odesa, y cuenta con un doctorado en Economía y una especialidad en Planificación, credenciales que respaldan una sólida capacidad gerencial para dirigir el banco más grande del sistema financiero nacional.

También posee una trayectoria docente de más de 20 años en diferentes universidades del país, y es autor de las obras Economía dominicana y el nivel de la tasa de cambio, Diseño y prácticas de campañas, Economía y política económica y Coyuntura económica, además de ser fundador del Centro Económico del Cibao.

Digo