Raquel Peña recibe a estudiantes de la diáspora y refuerza compromiso con la educación en el exterior

  • Hoy
El encuentro se realizó en el marco del Diplomado Internacional en Geopolítica, Diplomacia y Gestión Consular, desarrollado por CESUDEX y la PUCMM, con el objetivo de fortalecer la formación académica de la diáspora dominicana

En el contexto del Diplomado Internacional en Geopolítica, Diplomacia y Gestión Consular, impartido por el Centro de Tecnología y Educación Permanente (TEP) de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y el Centro de Educación Integral del Exterior (CESUDEX), un grupo de estudiantes dominicanos residentes en los Estados Unidos realizó del 10 al 12 de septiembre un recorrido académico por diversas instituciones de la República Dominicana.

Uno de los momentos más significativos fue la visita al Palacio Presidencial, donde los estudiantes fueron recibidos por la Excelentísima Vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza.

Ambos resaltaron la importancia de estrechar los vínculos entre el país y la diáspora, y expresaron la disposición del Gobierno de apoyar programas que permitan a los dominicanos en el exterior culminar sus estudios universitarios y aportar al desarrollo nacional.

La agenda también incluyó visitas al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), la Cámara de Diputados, el grupo televisivo Telemicro y la propia PUCMM, donde los participantes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca el funcionamiento de las principales estructuras estatales, académicas y mediáticas del país.

El programa de visitas fue encabezado por el señor Bolívar Veras, presidente de CESUDEX; el embajador Juan José Martínez, director docente de la institución; y Carlos Peña, representante del TEP/PUCMM, junto a un cuerpo de catedráticos que conforman el equipo académico del diplomado.

Al cierre de la jornada, tanto autoridades como estudiantes valoraron positivamente la experiencia, que no solo enriqueció la formación académica de los participantes, sino que reafirmó la misión de CESUDEX de servir como puente académico y cultural entre la diáspora dominicana y las instituciones de su país de origen, consolidando así una visión de educación sin fronteras.

