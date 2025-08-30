Raquel Peña recuerda qué le dijo a Luis Abinader en el 2020: Nunca he sido florero de nadie

  • Hoy
Raquel Peña recuerda qué le dijo a Luis Abinader en el 2020: Nunca he sido florero de nadie

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, reveló este sábado lo que consideró fue lo único que le manifestó al presidente Luis Abinader cuando el mandatario le pidió que lo acompañara en la boleta de las elecciones del año 2020.⁣

«Le dije, mira, nunca he sido florero en ningún sitio donde he estado. Ustedes saben lo que significa no ser florero», indicó la vicemandataria, quien se definió como una mujer que siempre ha aportado al país, desde cualquier rol que ha desempeñado durante toda su vida.⁣

Peña habló sobre el desempeño e importancia de la mujer para el país, durante el lanzamiento del libro «El rol de la mujer en el desarrollo integral de la nación», en la Cooperativa La Unión, en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal.⁣

«Ganamos, y le agradezco a él (Abinader) que no me haya dejado como florero», concluyó la vicepresidenta.⁣

