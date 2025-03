Raquel Peña sueña con convertirse en primera mujer presidenta de RD

La vicepresidenta Raquel Peña afirmó ayer que sueña con convertirse en la primera mujer presidenta de la República Dominicana, contrario a lo que ha dicho cuando algunas personas le han preguntado si en algún momento quiso ser vicemandataria de la nación.

Peña reveló el deseo de subir las escalinatas del Palacio Nacional electa como jefa de Estado en el marco del Desayuno-Conferencia Empresarial Manuel Arsenio Ureña, de la Fundación Arquidiocesana Santiago Apóstol (FASA), donde participó como oradora principal con el tema “Mujeres Líderes Impulsando Economías Sostenibles”.

Puede leer: Raquel Peña: «El presidente Luis Abinader está construyendo la República Dominicana del futuro»

Ante la pregunta de la periodista Grisbel Medina, moderadora del encuentro, si ha pensado subir las escalinatas del Palacio Nacional como Presidenta, respondió: “Mira Grisbel, a mí una vez me preguntaron cuando fui vicerrectora de administración y finanzas de la PUCMM ¿Tú soñaste con serlo? Dije no”.

Continuó diciendo, “después otro día me preguntan, ya yo siendo vicepresidenta, ¿Tú soñaste con ser vicepresidenta de la República? Dije no. Esa pregunta que tú me haces, ¿Tú sueñas con subir las escalinatas como presidenta de la República… sí”, concluyó concitando aplausos y vítores de los presentes.

Las declaraciones de Peña calientan el debate político y abren la carrera por la candidatura presidencial en el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en las elecciones del 2028.

Sus aspiraciones presidenciales ya eran un secreto a voces en el país y, si finalmente se lanza, Peña podría medirse a lo interno del PRM al ministro de Turismo, David Collado, el director de Inapa, Wellington Arnaud y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, entre otros que suenan como precandidatos.

Durante la actividad, Peña destacó que las contribuciones de las mujeres en todos los sectores productivos ha contribuido con la consolidación de un país cada vez más sostenible.

Indicó que cada dominicana desempeña un rol esencial en la construcción de una nación donde “la prosperidad no sea un privilegio, sino una oportunidad para cada dominicano y dominicana”.

En ese sentido, aprovechó para reconocer esos aportes y los describió como invaluables para impulsar una economía sostenible.

Dijo que desde el Gobierno, y bajo la visión del presidente Luis Abinader, trabajan para crear políticas públicas que fortalezcan y promueven el liderazgo femenino en todos los sectores de la economía.

“Las mujeres somos un activo invaluable”, subrayó la vicepresidenta tras manifestar que “el futuro de la sostenibilidad es un país donde las mujeres sigan ganando más espacios al frente de las empresas, en el servicio público y en el liderazgo político”.

El presidente de la Fundación Arquidiocesana Santiago Apóstol (FASA), Juan Manuel Ureña, dijo que esta ponencia refresca las ideas, refuerce la voluntad y renueva las esperanzas. Asimismo, resaltó que el evento respalda la labor social de la Arquidiócesis de Santiago de sembrar paz y el amor cristiano enfocando su trabajo en la familia y los jóvenes.

Los beneficios del Desayuno Empresarial son utilizados para cubrir parte de los gastos de la Iglesia Arquidiocesana de Santiago, compromiso que asumió con mucha responsabilidad el finado empresario y filántropo Manuel Arsenio Ureña, a quien se le dedica el referido desayuno.