Raúl Acosta apoya candidato republicano alcaldía NYC

Nueva York. El artista dominicano radicado en Estados Unidos, Raúl Acosta, manifestó su apoyo al candidato republicano a la alcaldía de NYC, Curtis Sliwa, «porque lo conoce desde que era pequeño en los Ángeles Guardianes y siempre ha sido un luchador por esta ciudad».

«Sliwa es conocido como el fundador de los Ángeles Guardianes, un grupo voluntario de patrullaje ciudadano que ha sido símbolo de valentía, disciplina y servicio desde 1979; en un momento en que el crimen y el miedo crecían en la Gran Manzana, Curtis dio un paso al frente, no como político, sino como ciudadano que se negó a aceptar el statu quo», indicó Acosta.

Afirmó que en los cinco condados van a votar por él, principalmente los latinos y dominicanos porque consideran es la mejor opción para ocupar el puesto.

Sostiene que siendo alcalde ejecutaría de inmediato medidas que van a favorecer a todos, entre ellas «visitar los precintos policiales y reclutar siete mil nuevos policías para garantizar la seguridad pública en la Gran Manzana».

«Continúa siendo un defensor activo de calles más seguras, mejores escuelas y un regreso al liderazgo con sentido común», precisa Acosta.

También, «para favorecer adultos de diferentes etnias, dejaría las escuelas públicas abiertas de noche para que puedan aprender inglés y computadora y asimilen la sociedad americana más rápido».

«Ha sido la voz de los que no tienen voz, una presencia constante en cada condado de la ciudad, y un defensor firme del orden, la seguridad y los valores tradicionales». «Siempre ha defendido sus principios y nunca ha tenido miedo de denunciar la injusticia, la corrupción o la hipocresía, sin importar el partido», aseveró el artista.

Asimismo, indica Acosta, Sliwa fijó posición en cuanto a algunas políticas migratorias del presidente Donald Trump, afirmando que solo apoya los esfuerzos para deportar a delincuentes.

Sliwa declaró que su postura sobre las detenciones de inmigrantes en los juzgados difiere de la del presidente Trump. Agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han estado deteniendo inmigrantes en juzgados de todo el país durante meses, incluyendo en el edificio de la Plaza Federal 26 en el Bajo Manhattan.

«Solo apoyo al presidente cuando ICE persigue a los delincuentes, traficantes de personas, narcotraficantes, miembros de carteles y pandilleros, a quienes yo mismo enfrento a diario como miembro de los Ángeles Guardianes», ha precisado Sliwa.

Acosta, presidente del nuevo partido político dominicano en USA, «Diáspora Primero» (DP), ofreció sus declaraciones mientras asistía al evento de apoyo a Sliwa, organizado por el «Club Republicano Dominico-Americano», que dirige el ex oficial de la policía neoyorkina, el dominicano Sammy Ravelo.

Faltan menos de seis semanas para las elecciones. Sliwa se enfrenta al candidato demócrata Zohran Mamdani, así como al actual alcalde Eric Adams y al exgobernador Andrew Cuomo, quienes se postulan como independientes.