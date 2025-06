El presentador de “El Gordo y la Flaca”, Raúl de Molina reveló este lunes en exclusiva a People en Español todas las complicaciones que sufrió tras someterse a una cirugía plástica hace un mes.

Manifestó además que se sometió a finales de mayo a una panniculectomía (una cirugía para remover el exceso de piel y grasa que cuelga sobre el área del abdomen inferior),

“Yo me iba a sentar en una silla que me compré en la sala y lo último que me acuerdo es cuando me despierto y veo a mi hija Mía que está llamando al 911… Había perdido sangre por los lados y me tuvieron que poner transfusión”, narró.

En la operación “Me quitaron 15.4 libras de pellejo y gordura que me caía en la barriga”, dijo tras perder 110 libras de peso.

“No podía nadar, no podía hacer ejercicio. Me molestaba mucho. Lo hice con un doctor que me recomendaron muchísimas personas”, reveló a la cadena internacional.

De Molina decidió reanudar 10 días después de su cirugía parte de rutina de ejercicios y todo empeoró.

“Empecé a caminar como 2.1 millas, no de una sola vez, sino durante el día en mi edificio en donde vivo y después del octavo día, me empezó a doler el pie izquierdo», cuenta el presentador, quien tras la recomendación de un doctor -que no fue su cirujano plástico- empezó a tomar unas pastillas desinflamatorias que lo llevaron a una crisis.

“Quizá no me debía de haber hecho [la cirugía], pero era necesario”. A lo que agrega consternado: “Hay que asesorarse con su médico, hay que decirle a la gente que no esté bobeando como yo”, añadió.

Se espera que pronto pueda regresar al trabajo.