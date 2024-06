Ministerio Público logra condena contra exalcalde Mondesí y otros tres exfuncionarios por malversación de fondos

El expelotero de Grandes Ligas y exalcalde Raúl Mondesí fue condenado a seis años y nueve meses de prisión y el pago de una multa de 30 millones de pesos, por malversación fondos durante su gestión al frente de la Alcaldía de San Cristóbal, en el período 2010-2016.

La decisión adoptada por el Tribunal Colegiado de San Cristóbal se produce tras el acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público, representado por los procuradores fiscales José Miguel Marmolejos y Wagner Cubilete, adscritos a la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), y las defensas.

Mediante este acuerdo, Mondesí, quien cumplió seis años de prisión domiciliaria, completa la pena impuesta por los jueces en su contra. Junto al exalcalde, también fueron condenados el exsecretario general de dicha alcaldía, Bienvenido Araujo Japa, el extesorero, Jesús Antonio Ferreira, y el excontralor, Pedro Cordero.

En los casos de Japa y Ferreira, ambos fueron condenados a tres años, a ser cumplidos, un año en arresto domiciliario y dos suspendidos condicionalmente, con las condiciones que imponga el juez de la ejecución de la pena. Ambos imputados también deberán pagar 20 millones de multa en beneficio del Estado dominicano.

En cuanto a Cordero, condenado por violar su obligación de informar a las autoridades de las ilegalidades del ayuntamiento, como está estipulado en el artículo 21 párrafo 4 de la Ley 176-02, tendrá que cumplir tres años suspendidos con las condiciones a ser impuestas por el juez de la ejecución de la pena.

En su acusación, el Ministerio Público acusó a los procesados por violación a los artículos 123, 145, 146, 147, 148, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 175, 265 y 266 del Código Penal dominicano, que prevén los delitos de coalición de funcionarios, falsificación de documentos, uso de documentos falsos, prevaricación, desfalco, delitos de mezclarse en asuntos incompatibles con la calidad de funcionario y asociación de malhechores, precedidas por las prescripciones de las disposiciones del Decreto No. 319-98 del 25 de agosto de 1998, en sus artículos 1, 2 y 3, los artículos 1, 2 y 3 de la Ley No. 6-86 que crea el fondo de Pensiones de los Trabajadores del Área de la Construcción, el artículo 62 de la Ley No. 87-01 que crea el Sistema de Seguridad Social y el artículo 61 del Código Tributario (Ley No. 11-92), del 13 de abril del año 1998); el artículo 16, 17 y 65, párrafo II, de la Ley No. 340-06 sobre compras y contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones; artículo 21, Párrafo IV, y 60 de la Ley No. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios; artículos 14 y 17 de la Ley No. 1832-48 de la Dirección General de Bienes Nacionales, los artículos 15, 23, 24, párrafo III, y 31 del Reglamento No. 6105-49 sobre Bienes Nacionales, y el artículo 146 de la Constitución de la República sobre proscripción de la corrupción”, expresa el Ministerio Público.