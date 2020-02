Raúl Pérez Peña opuesto a demolición La Victoria

El comunicador y analista político Raúl Pérez Peña, (Bacho) se mostró ayer opuesto a los planes de demoler la Penitenciaría Nacional de La Victoria ya que esta debe quedar como testimonio vivo de las atrocidades cometidas contra muchos dominicanos, en La Era de Trujillo y los 12 años de Joaquín Balaguer.

“Aunque no sea la cantidad total del escenario, sin embargo, el mantenimiento de ese recinto debe preservarse, aunque sea simbólicamente porque eso es parte de la memoria histórica del país”, expresó Pérez Peña.

El periodista dijo que no se puede tolerar una decisión de esta magnitud, que no descarta esté al margen de una voluntad política negativa y retrógrada que busca desparecer los horrendos procesos de tortura y vejámenes que muchos sufrieron tanto de la tiranía trujillista como el balaguerato.

“Eso no se puede borrar. Y Balaguer era un experto en eso, así borraron el centro de tortura de La 40. El precedente de borrar La Victoria, el más conectado es, haber borrado La 40. Solo dejaron una tarja. Eso es una barbaridad”, aseguró el comunicador popularmente conocido como “El Bacho”.

Pérez Peña, recordó que el historiador Oscar Grullón, un preso político de la tiranía trujillista, también se opuso por considerar que ahí se vivieron los episodios en los que fue escenario La Victoria, como recinto carcelario donde se torturó a presos políticos por decenas, durante distintas épocas (no solo la de Trujillo sino la de Balaguer).

Se recuerda que la propuesta de demoler la cárcel de La Victoria fue conocida en el año 2015, por la Cámara de Diputados. En ese entonces el argumento esgrimido era de que el recinto carcelario había cumplido con su razón de ser, además de las condiciones infrahumanas que siempre han tenido que vivir cada uno de los reclusos que allí se encuentran.