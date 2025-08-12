Raulín Rodríguez: “No hay bachatero por encima mío»

Raulín Rodríguez promete tocar hasta las ocho de la mañana una vez sube a la tarima como parte del concierto que organiza Angel Productions y Reconocidos, en Imagine Punta Cana, el viernes 15 de agosto próximo.

El Cacique estará compartiendo esa noche en tarima con Rochy RD y Eudis El Invencible en un “party” que promete ser memorable por el buen ambiente que se está articulando para la vibrante noche.

El intérprete de “Nereyda” afirma ser el mejor y más fuerte bachatero del país libra por libra: «No hay bachatero por encima mío», así lo informó Angel Laureano, productor del concierto que dará El Cacique.

Raulín Rodríguez

En ese orden, Raulín ha prometido convertirse en el bachatero que más dura en tarima, afirmando que tocará hasta que “amaneca” en su presentación del viernes 15 de agosto.

Por su lado el productor del evento Ángel Laureano afirmó que el concierto que hace con Reconocidos, será muy interesante por el despliegue de producción y pirotecnia que se montará para la ocasión, toda vez que Raulín regresa a la zona Este donde cuenta con una cantidad de seguidores como pocos artistas dominicanos se han granjeado y que ello lo tiene entusiasmado.

Los éxitos clásicos de Raulín serán cantados esa noche entre ellos Amor de mi Vida, Me Siento Triste, Nereyda, Que Vuelva, Hoy que no Estás, El Amor que me Pediste, además de que el carismático bachatero que no perderá la oportunidad para hacer un verdadero show en tarima.

Para más información 809-9922510 @angelproductionsrd.

