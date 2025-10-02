Raulin Rodríguez regresa a RD con su “Christmas Concert” en Hard Rock Café Blue Mall Santo Domingo

El llamado Cacique de la Bachata, Raulin Rodríguez, se prepara para reencontrarse con su público dominicano en un espectáculo cargado de emociones y buena música. El espectáculo está pautado para el sábado 06 de diciembre de este 2025 en el escenario de Hard Rock Café Blue Mall Santo Domingo vibrará con los grandes éxitos del artista, en lo que promete ser una de las presentaciones más esperadas de la temporada navideña.

El Christmas Concert marcará su primera presentación en suelo dominicano después de esta intensa gira, lo que convierte el evento en una cita especial para todos sus seguidores que han esperado con ansias volver a disfrutar de su voz en vivo.

Con una trayectoria que lo ha consolidado como una de las figuras más influyentes del género de bachata, Raulin Rodríguez promete un repertorio lleno de sus clásicos temas musicales como: “ Medicina de amor “, “Esta Noche”, La Demanda”, “ Nereyda”, Mujer Infiel que hoy dominan las listas de reproducción que lo mantienen en la cima de la popularidad.

Este gran espectáculo llegará bajo la producción de CR Productions y su ceo Claudio Rosado.

Las boletas están disponibles en Tuboleta.com.do y en el teléfono (829) 764-6071 y se espera una gran asistencia de fanáticos que desean empezar la navidad celebrando con el artista que ha llevado la bachata a otro nivel.