Rauw Alejandro baila bachata en nuevo musical de “Silencio”

Mientras se presenta en estadios con entradas agotadas en Latinoamérica, en la última etapa de su histórica gira Cosa Nuestra World Tour, la estrella global Rauw Alejandro lanzó su sensual nuevo video musical para “SILENCIO”.

Escrita y producida por Romeo Santos, “SILENCIO” es el quinto corte de su aclamado sexto álbum de estudio, Cosa Nuestra: Capítulo 0 (Sony Music Latin), y marca su primera bachata.

Un tributo moderno a los ritmos afrocaribeños, Cosa Nuestra: Capítulo 0, debutó en el No. 3 en el listado Top Latin Albums de Billboard y fue elogiado por medios como Pitchfork, que declaró que el álbum “bien elaborado” contiene su mejor trabajo vocal hasta la fecha, ELLE aplaudió su atractivo multigeneracional, así como lo siguiente de Billboard y Rolling Stone:

“… UNA HISTORIA DE ORIGEN QUE DEMANDA MOVIMIENTO, Y ALEJANDRO SUENA MÁS CÓMODO QUE NUNCA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN” — BILLBOARD

“… SIN DUDA ALGUNA, ESTA ES LA MÚSICA DEL CARIBE Y SU GENTE… UNA FUERZA CULTURAL QUE NO PUEDE SER SILENCIADA” — ROLLING STONE

Cosa Nuestra: Capítulo 0 es la precuela oficial y la historia de origen del aclamado quinto álbum de estudio de Rauw, Cosa Nuestra, actualmente nominado a Álbum del Año en la 26.ª Entrega Anual del Latin GRAMMY y finalista en la categoría Top Latin Album of the Year en los Premios Billboard de la Música Latina 2025.

El álbum debutó en la primera posición del chart Latin Albums de Billboard y en el #6 de Billboard 200, e hizo historia como el primer álbum latino en posicionar 15 temas en el Global Top 200 de Spotify.

Rauw es actualmente finalista en 14 categorías de los Premios Billboard de la Música Latina, incluyendo Artist, Tour y Top Latin Album of the Year. También recibió dos nominaciones a los Latin GRAMMYs, incluyendo Mejor Interpretación de Reggaeton por “Baja Pa’ Acá” con Alexis y Fido, así como Álbum del Año por Cosa Nuestra.

Aclamado como el “más grande showman de la música latina” por Rolling Stone, el alcance del poder global de Rauw es innegable, con fans abarrotando estadios en todo el mundo perfectamente vestidos según la temática del show con trajes de raya diplomática y vestidos glamurosos en los más de 50 conciertos con entradas completamente agotadas en Estados Unidos, Puerto Rico y Europa de su celebrada gira Cosa Nuestra World Tour. Con decenas de reseñas brillantes de su show en vivo en Billboard, Rolling Stone, Clash, El Mundo y más, la emoción por los conciertos restantes en Latinoamérica de esta única gira nunca ha sido mayor. Rauw regresará a Puerto Rico para los cuatro últimos shows de la gira, que finalizarán el 29 de noviembre.

Entradas disponibles en Livenation.com.

FECHAS DEL COSA NUESTRA WORLD TOUR

Mié 22 Oct | São Paulo, BR | Vibra São Paulo

Dom 26 Oct | Bogotá, CO | Movistar Arena

Lun 27 Oct | Bogotá, CO | Movistar Arena

Mar 28 Oct | Bogotá, CO | Movistar Arena

Dom 2 Nov | Monterrey, MX | Arena Monterrey

Mar 4 Nov | Ciudad de México, MX | Palacio de los Deportes

Mié 5 Nov | Ciudad de México, MX | Palacio de los Deportes

Jue 6 Nov | Ciudad de México, MX | Palacio de los Deportes

Sáb 8 Nov | Ciudad de México, MX | Palacio de los Deportes

Dom 9 Nov | Ciudad de México, MX | Palacio de los Deportes

Sáb 15 Nov | Guadalajara, MX | Arena VFG

Dom 16 Nov | Guadalajara, MX | Arena VFG

Mar 18 Nov | Monterrey, MX | Arena Monterrey

Mié 19 Nov | Monterrey, MX | Arena Monterrey

Mar 25 Nov | San Juan, PR | Coliseo de Puerto Rico

Mié 26 Nov | San Juan, PR | Coliseo de Puerto Rico

Vie 28 Nov | San Juan, PR | Coliseo de Puerto Rico

Sáb 29 Nov | San Juan, PR | Coliseo de Puerto Rico

SOBRE RAUW ALEJANDRO

El cantautor puertorriqueño Rauw Alejandro, ganador del Latin GRAMMY® y 4 veces nominado al GRAMMY®, lidera la nueva generación de artistas de la música latina desde su irrupción en 2016. Una de las estrellas de reggaetón de mayor ascenso, Rauw ha colaborado con Pharrell Williams (“Airplane Tickets”), Shakira (“Te Felicito”), Selena Gomez (“Baila Conmigo”), Anuel AA (“Reloj”) y Camilo (“Tattoo”), entre otros. El ascenso meteórico de Rauw como una de las figuras más prominentes de la música urbana latina ha sido innegable y, a través de su continua evolución musical, sigue entregando sonidos frescos e innovadores que lo mantienen en la cima del género. Sus reconocimientos incluyen dos Latin GRAMMY®, cuatro nominaciones al GRAMMY®, dos Billboard Latin Music Awards, cinco Premios Tú Música Urbano, dos Premios Juventud, un iHeart Radio Award, el Hispanic Heritage Foundation’s Vision Award y más. Su álbum debut Afrodisíaco, 6× Platino Latino RIAA, lanzado en noviembre de 2020, le valió su primera nominación al GRAMMY® a “Mejor Álbum de Música Urbana” y también una nominación al Latin GRAMMY® como “Mejor Nuevo Artista”. En 2021 su segundo álbum, Vice Versa, debutó en el n.° 1 del Top Latin Albums de Billboard, n.° 3 en Spotify Top Debut Albums y n.° 1 en Apple Music Latin Albums. El disco encabezó las listas de “Mejores Álbumes de 2021” en The New York Times, Rolling Stone, NPR y Billboard. En 2022 lanzó su tercer álbum, Saturno, con reseñas entusiastas. El álbum fue nominado al GRAMMY® a “Mejor Álbum de Música Urbana” e incluyó colaboraciones con Baby Rasta, DJ Playero, Chris Palace, Arcángel, Súbelo NEO, Lyanno y Brray. Billboard lo nombró “uno de los álbumes más eclécticos del pop-reggaetón”. En 2023 Rauw estrenó su cuarto álbum, Playa Saturno. El “spinoff” de 14 temas de Saturno presenta colaboraciones con Jowell y Randy, Miguel Bosé y Junior H. En noviembre de 2024 lanzó su esperado quinto álbum, Cosa Nuestra, que debutó n.° 1 global en Apple Music y Spotify, convirtiendo a Rauw en uno de los pocos artistas latinos en lograr este hito, además del n.° 1 en Billboard Latin Albums y n.° 6 en el Billboard Top 200. En septiembre de 2025 lanzó su sexto álbum, Cosa Nuestra: Capítulo 0, la historia oficial de origen de Cosa Nuestra, que incluye el éxito neo-bomba Carita Linda, n.° 1 en Latin Airplay y Latin Pop Airplay, así como GuabanSexxx y Besito en la Frente, ambas n.° 1 en Hot Latin Pop Songs. Con este lanzamiento, Rauw continúa redefiniendo el panorama musical global, tendiendo puentes entre la música latina y las audiencias internacionales. Su arte, innovación y presencia escénica magnética confirman su lugar como una fuerza transformadora en la industria.