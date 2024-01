El año de 2023 estuvo plagado de rupturas de famosos por todo el mundo y en las diferentes industrias del entretenimiento.

La de la música no fue la excepción y una de las parejas más importantes decidió ponerle fin a su amor al poco tiempo de haberse comprometido. Se trata de Rauw Alejandro y Rosalía.

Aunque no dieron explicaciones, ni emitieron comunicados oficiales acerca de la separación, las redes sociales no demoraron en tejer teorías alrededor de las posibles razones que habrían llevado a los exponentes del género urbano a dividir sus caminos. Internautas aseguraron tener pruebas de una supuesta infidelidad por parte del puertorriqueño.

De acuerdo con lo expuesto por los usuarios de X, el artista habría conocido a la modelo colombiana Valeria Duque y se habrían involucrado emocionalmente. Varios fueron los hilos con videos y fotos que comprobaban que habían sostenido un encuentro.

“Para defender mi honor y poner fin a los rumores y especulaciones que han surgido sobre mi supuesta implicación en la ruptura entre Rauw Alejandro y Rosalía”, la antioqueña rompió su silencio en una entrevista para la revista Hola, persiguiendo “no solo mi bienestar personal, sino también por el bienestar de mi familia y, sobre todo, por el bienestar de mi hijo”.

En sus palabras, aseguró no haber tenido nada que ver con el término del noviazgo entre los vocalistas. “Quiero aclarar que no he sido el motivo de la ruptura entre Rauw y Rosalía, ni he sido una tercera persona en su relación. En realidad, no tengo nada que ver en su situación sentimental”, siguió diciendo.

“Mi primera vez viendo a Rauw Alejandro no fue una fiesta, sino en su concierto en Ciudad de México. No fue la primera vez que lo conocí, sino más bien la única ocasión en la que coincidimos. Fue en mayo, durante su concierto en Ciudad de México. Este encuentro fue breve, no duró más de 5 minutos y ocurrió de manera casual, como una fan más en medio de la multitud”, agregó.

Aunque la paisa se siguió defendiendo de los ataques cibernéticos, la pareja siguió en absoluto silencio. Después de meses, el intérprete de Todo de ti y Te felicito decidió salir a hablar, dando algunos detalles de su versión de los hechos en medio de una entrevista para el pódcast del influenciador Chente Ydrach.

En la charla, condenó la ausencia de declaraciones oficiales por parte de él mismo y de su ex pareja. “Yo aprendí de esto que, si vuelve a pasar, voy a salir rápido a decir lo que pasó, no voy a dejar que se formen especulaciones porque resultan en cualquier situación”.

Además, comentando acerca de la frustración e incluso de las secuelas emocionales que le dejaron los chismes de su ruptura, fue enfático en expresar el sentimiento que tuvo más de una vez de saber que a la final sería señalado como el culpable, fuera cual fuera el escenario.

“Los hombres ya tienen el estigma de los ‘hombres cabrones’, y no lo culpo, tenemos mala fama. Fue frustrante porque yo siempre me he proyectado como persona, con el fin del respeto hacia los dos”, siguió diciendo en el diálogo que rápidamente se viralizó.

A las declaraciones anteriores se suman los comentarios polémicos que ya el reguetonero había soltado al revelar parte del remix de su tema Cúrame. En un clip se le ve cantando un fragmento que parecía más una pulla a la cantante europea. “A mi ex la tengo tachá”, menciona.

Asimismo, fue duramente criticado por un momento en Puerto Rico en el que quiso bailar con Bad Gyal en medio de una presentación, y ella se negó. “Yo voy a hacer lo que me toca, que es cantar”, expuso la cantante. Algunos llegaron a tildar a Rauw de acosador por su insistencia tras la negativa de la mujer.

