Rauw Alejandro recibirá el Premio a la Herencia Hispana

La Fundación Herencia Hispana se enorgullece en anunciar que el artista puertorriqueño, Rauw Alejandro, reconocido internacionalmente, ganador del Latin GRAMMY® y cuatro veces nominado al GRAMMY®, será honrado con el Premio a la Herencia Hispana 2025 en la categoría Visión.

Rauw será homenajeado en el Teatro Warner en Washington, D.C., el 4 de septiembre de 2025, y la ceremonia se transmitirá posteriormente a nivel nacional a través de PBS, en honor a su aporte innovaddor a la música latina y su impacto global.

“Como artista en constante movimiento, Rauw Alejandro representa la esencia del Premio Visión: audaz en su creatividad, con una visión global y auténtico en cada paso que da,” expresó Antonio Tijerino, presidente y CEO de la Fundación Herencia Hispana (HHF por sus siglas en inglés). “Su trabajo no solo es música, es un movimiento que reafirma lo que los artistas latinos significan para el mundo.”

«Cosa Nuestra” ha sido mi forma de representar mi isla, mi cultura y mi gente, estén donde estén. Cada detalle, los beats, los visuales, los bailes refleja parte de nuestras raíces puertorriqueñas y nuestra unión con otras culturas hermanas, porque desde hace mucho hemos marcado la historia de la música. En este mes de celebración, me llena de orgullo seguir elevando nuestra historia y vibra desde un lugar especial”, destacó Rauw Alejandro, 2025 Hispanic Heritage Awardee.

“Gracias por este Vision Award en los Hispanic Heritage Awards. Es un honor unirme a la lista de increíbles creativos que han recibido este reconocimiento. Esto apenas comienza…, con mi nuevo proyecto “Capítulo 0” quiero seguir mostrando no solo a Puerto Rico, sino la esencia completa del Caribe.

Desde su llegada a la escena musical, Rauw Alejandro ha acumulado elogios de la crítica y ha roto barreras en listas de popularidad y plataformas de streaming, consolidándose como uno de los artistas más prolíficos del mundo. Su álbum debut Afrodisíaco, certificado 6x Platino por la RIAA y lanzado en noviembre de 2020, le valió su primera nominación al GRAMMY® como “Mejor Álbum de Música Urbana” y una nominación al Latin GRAMMY® como “Mejor Nuevo Artista.”

Su segundo álbum Vice Versa (2021) debutó en el #1 de las listas latinas de Billboard y Apple Music, y fue ampliamente reconocido como uno de los mejores álbumes del año por The New York Times, Rolling Stone, NPR y Billboard, entre otros.

El respeto musical que ha generado Rauw en la industria también se refleja en los artistas de alto perfil que han colaborado con él, incluyendo a Pharrell Williams, Shakira, Selena Gomez y muchos más.

Recientemente, su quinto album; Cosa Nuestra, lanzado en noviembre de 2024, logró debuts históricos globales, en el #1 de Apple Music y Spotify, posicionándolo entre los pocos artistas latinos en alcanzar esta distinción. El álbum también llegó al #1 en la lista de Álbumes Latinos de Billboard y al #6 en el Billboard 200, consolidando aún más su éxito internacional.

Billboard destacó el álbum como uno de los principales candidatos al Latin GRAMMY en la categoría Álbum del Año, afirmando: “Cosa Nuestra es un álbum ambicioso con raíces en Nueva York y una narrativa clara. Incluye colaboraciones con Bad Bunny, Romeo Santos y Laura Pausini, entre otros. Pero la estrella es Alejandro, quien le agrega modernidad a la música tropical.”

Los Premios a la Herencia Hispana (HHAs) fueron establecidos por la Casa Blanca en 1988 para conmemorar la creación del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos y cuentan con el apoyo de más de 40 instituciones nacionales que trabajan en favor de la comunidad latina. Los HHAs reconocen los logros, la visión y el orgullo cultural de latinas y latinos.

