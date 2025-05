Ravens acuerdan extensión de contrato de 2 años y 30 millones de dólares con Derrick Henry

Los Baltimore Ravens acordaron el miércoles una extensión de contrato por dos años con el corredor estrella Derrick Henry.

El acuerdo asciende a 30 millones de dólares (25 millones garantizados), según una persona con conocimiento del contrato, que habló bajo condición de anonimato con The Associated Press debido a que los términos no se han anunciado.

«Gracias, Flock Nation, por su siempre apoyo», dijo Henry en redes sociales. «Estoy trabajando con todas mis fuerzas para contribuir a que levantemos ese trofeo al final».

Henry fue una incorporación destacada para los Ravens la temporada pasada, con 1921 yardas y 16 touchdowns, formando una dupla demoledora con el mariscal de campo Lamar Jackson, quien es una amenaza terrestre significativa.

Esa fue la primera temporada de un contrato de dos años con un valor de hasta 20 millones de dólares, pero ahora Baltimore ha logrado un nuevo acuerdo que se extiende hasta la temporada 2026.

Los Ravens no tuvieron muchas bajas potenciales de las que preocuparse en la agencia libre esta temporada baja, especialmente tras renovar con el tackle Ronnie Stanley. Ahora pueden planificar contar con Henry, de 31 años, por dos temporadas más.

La pregunta ahora es si Baltimore puede llegar a un acuerdo de extensión con Jackson, a quien le quedan tres años de contrato, y potencialmente obtener cierta flexibilidad en el límite salarial.