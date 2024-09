El expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Milton Ray Guevara, dijo este lunes que si el presidente Luis Abinader designa al nuevo alcalde de La Vega sería una usurpación de funciones.

«Eso es una falta grave que cometería el presidente de la República. Abinader se pudiera haberse expuesto a un juicio político.

Entiende además que «eso le hace daño al país porque tú sabes que eso lo cogen, y dan muchísimas versiones fuera del país, de manera que no hay necesidad».

El exfuncionario aseguró que «el Poder Ejecutivo no puede sustituir la expresión de la voluntad popular, no está para elegir ni regidores, ni alcaldes, eso no es posible, no tiene ninguna competencia en ese sentido».

Luis Abinader

¿Qué se puede hacer?

Ray Guevara entiende que se debe realizar unas «elecciones extraordinarias parciales, porque ni siquiera es en la provincia entera, es en el municipio de La Vega».

«El propio cabildo levanta la constancia y le señala a la Junta Central Electoral (JCE) lo que está pasando, y la junta sobre la base de esa acta.

Sobre las quejas por el gasto que implican unas nuevas elecciones, enfatizó en que le «preocupa mucho que aquí todos lo están midiendo en dinero, y no siempre se ha usado el dinero de la mejor manera».

«La democracia no se puede hablar siempre de dinero como la anatema, en la democracia lo que es una inversión, porque tú no puedes sustituir la voluntad del pueblo de La Vega», añadió.

Ray Guevara dio estas declaraciones al ser entrevistado en el programa de trasmisión matutina Hoy Mismo, de Color Visión, canal 9.

