Jim Carrey, famoso actor de comedia y drama, ha regresado a la gran pantalla con Sonic 3: la película, rompiendo su retiro anunciado en 2022.

Con su característico humor, el actor admitió que su vuelta al mundo del cine tiene una motivación pragmática: “Compré muchas cosas y necesito el dinero, francamente”, declaró a Associated Press durante el estreno de la película en Londres, el pasado 10 de diciembre.

Carrey, quien interpreta nuevamente al villano Doctor Ivo “Eggman” Robotnik, también asume un segundo papel en esta entrega, el del abuelo del personaje, Gerald Robotnik.

La película, basada en la popular franquicia de videojuegos, retoma las aventuras del erizo azul, y suma las actuaciones de Keanu Reeves, Idris Elba y James Marsden.

Este título se estrenará el 20 de diciembre de 2024 en los Estados Unidos y fue dirigido por Jeff Fowler, quien elogió el compromiso de Carrey: “Para él, crear un nuevo personaje dentro del mundo fue una oportunidad emocionante, y simplemente se entregó por completo”, dijo el director a SFX Magazine.

Un breve descanso

Carrey se involucró en el diseño de las prótesis para Gerald Robotnik, abuelo del principal antagonista (Paramount Pictures)



El regreso de Jim Carrey al cine ocurre luego de un retiro que anunció con entusiasmo en 2022 durante la gira de prensa de Sonic 2. En aquel momento, el actor compartió que deseaba pasar un tiempo fuera de cámaras y con otros hobbies.

“Bueno. Sí voy a retirarme. Estoy siendo bastante serio. Me gusta mi vida tranquila, poner pintura en el lienzo y mi vida espiritual. Siento que —y esto es algo que podría no escuchar nunca de otro famoso— tengo suficiente. He hecho suficiente. Soy suficiente”, dijo a Access Hollywood.

También agregó que sólo consideraría regresar al cine si recibiera un guion “escrito en tinta dorada por ángeles”, pero por el momento estaba decidido a descansar.

Sin embargo, cuando Associated Press le recordó estas declaraciones durante el estreno de Sonic 3, Carrey respondió con su característico humor: “Eso podría haber sido una hipérbole”.

En la entrevista reciente, el comediante bromeó: “Volví a este universo porque, en primer lugar, puedo interpretar a un genio, aunque es exagerarlo un poco”.

“Sonic 3″: más acción, nuevos personajes

Durante el estreno de la película, Carrey bromeó diciendo: «Compré muchas cosas y necesito el dinero, francamente» (REUTERS/Mina Kim)



En la tercera entrega de la franquicia, el Doctor Robotnik sigue siendo el principal antagonista, pero la película ahora explorará más sobre el legado familiar del villano.

Gerald Robotnik, abuelo del personaje principal de Carrey, es un científico cuyo pasado influye en la narrativa de esta entrega. Para este papel, el actor se involucró en el diseño de las prótesis y los detalles del personaje, demostrando su compromiso con el proyecto. “Ningún detalle fue demasiado pequeño”, destacó Fowler.

Y otra de las novedades más esperadas por los fans es la llegada de Shadow a la historia. Keanu Reeves, figura del universo John Wick, presta su voz a este personaje en la versión anglosajona.

Jim Carrey celebró así sus 62 años en enero de 2024 (Instagram/therealjeffreyross)



“Él aparece para cobrar venganza. Fue realmente una exploración interna para encontrar la ira y la emoción. Fue intenso”, dijo Reeves en un video de la producción.

La franquicia Sonicha sido un gran éxito para Paramount Pictures, con una recaudación de más de 725 millones de dólares en taquilla a nivel mundial entre sus dos primeras películas.

Este tercer capítulo replica la acción y humor que ha caracterizado a la serie, con la participación de Ben Schwartz como la voz de Sonic y Tika Sumpter, Adam Pally y Natasha Rothwell retomando sus roles.

Por otro lado, este 2024 Carrey también celebró su 62º cumpleaños con una reunión que generó revuelo en las redes sociales. En una cena con amigos cercanos como Adam Sandler, David Spade, Seth Green y otros grandes nombres de la comedia, el actor demostró que su carisma y sentido del humor siguen intactos.

En una foto compartida por Jeff Ross, conocido como el “Roastmaster General”, Carrey aparece al centro de la mesa haciendo una de sus clásicas muecas, rodeado por una alineación de estrellas que los fans describieron como “La Última Cena de la Comedia”.

