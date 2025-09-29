El gobierno de los Estados Unidos emitió anteayer, a través de su legación aquí, un comunicado elogiando el buen clima de negocios que promueve el gobierno dominicano, subrayando su satisfacción porque empresas de ese país estén a la cabeza de las Inversiones Extranjeras Directas en el país y que se estén fortaleciendo los lazos económicos y de amistad entre ambos países.

Hace justamente hoy dos semanas que al final de una visita de evaluación de nuestra economía el Fondo Monetario Internacional confirmó la buena marcha de la economía dominicana que proyecta un crecimiento de un 3% en 2025, destacando su resiliencia y sólidos fundamentos macroeconómicos, con un enfoque en la inversión extranjera directa.

Son consideraciones que informan de la vibrante marcha de muestra economía en el período 2020-2025, durante el cual ha recibido elogios del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CEPAL y las agencias de riesgo.

A esas valoraciones, de orden meramente económico, se agrega la reputación ganada a nivel global por República Dominicana como una democracia en pleno fortalecimiento, gracias al estado de derecho imperante en el país durante el mandato del presidente Luis Abinader y el PRM y aliados.

La República Dominicana goza hoy, pues, de un reconocimiento amplio, tanto interno como externo, como un país que ha sabido construir y mantener su macro estabilidad económica y una gobernabilidad política ejemplar en medio de condiciones globales adversas.

En las actuales condiciones en que vive el mundo, RD continúa surcando el futuro con buen viento.

Adelante, continuemos surcando un futuro que deja atrás el pasado.