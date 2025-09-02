Santo Domingo. – El Poder Ejecutivo designó como organización terrorista al grupo armado cartel de los Soles, que Estados Unidos señala al presidente Nicolás Maduros es su líder; por lo que instruyó a los organismos de inteligencia y seguridad del Estado a adoptar las medidas apropiadas para prevenir las incursiones del grupo antes indicado en el territorio nacional, o en contra de intereses dominicanos en el exterior.

La designación está contenida en el decreto 500-25 de fecha 2 de septiembre del presente año.

La decisión obedece a que la Constitución dominicana establece como objetivo de alta prioridad el combate de las actividades criminales transnacionalcs que pongan en peligro los intereses del país, así como la paz, estabilidad y seguridad nacional y regional.

En el mismo documento se instruye al Ministerio de Relaciones Exteriores comunicar a los organismos internacionales competentes y a los socios estratégicos de República Dominicana.

Asimismo, coordinar con las instancias multilaterales apropiadas las acciones necesarias para que se adopten, en el marco del derecho internacional, las sanciones y medidas de cooperación que resulten pertinentes contra dicho grupo terrorista.

¿Quiénes conforman el cartel de los Soles?

Para empezar, no es un cartel al uso, pese a que lo llame así la justicia de Estados Unidos y sea el término más usado.

«No es un cartel, es un grupo de círculos o redes dentro del régimen chavista que facilitan, protegen o participan en el narcotráfico«, le dice a BBC Mundo Jeremy McDermott, codirector y cofundador de Insight Crime, un centro de investigación sobre crimen organizado en América Latina y el Caribe.

«La diferencia en Venezuela comparado con México y Colombia es que dentro de Venezuela un buen porcentaje del negocio está manejado por dentro del Estado», agrega McDermott, que dice que la etiqueta sirve para describir «elementos corruptos» dentro del Estado.

Insight Crime define al cartel en algunos de sus informes como una organización «nebulosa».