Riad. – El embajador de la República Dominicana ante el Reino de Arabia Saudita, Andy Rodríguez Durán, entregó sus cartas credenciales a Su Alteza Real el Príncipe Mohammed bin Salmán bin Abdulaziz Al Saud, Príncipe Heredero y Primer Ministro, en representación del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, el Rey Salmán bin Abdulaziz Al Saud, durante una solemne ceremonia en el Palacio Al-Yamamah, en la capital saudí.

Rodríguez Durán, primer embajador dominicano residente en Arabia Saudita y concurrente ante el Sultanato de Omán, el Reino de Baréin y la República de Djibouti, transmitió al Príncipe Heredero las salutaciones y parabienes del presidente Luis Abinader, así como la disposición de continuar consolidando los lazos de cooperación y amistad entre ambos países.

Por su parte, Su Alteza Real el Príncipe Heredero dio la bienvenida a los embajadores acreditados en el Reino y transmitió los saludos del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, deseándoles éxito en sus funciones para fortalecer y desarrollar las relaciones entre sus naciones y Arabia Saudita.

Desde su llegada a Riad, en marzo de 2024, el embajador Rodríguez Durán ha desplegado una activa agenda de reuniones de alto nivel con autoridades saudíes, en cumplimiento del Programa de Política Exterior del presidente Abinader y de las instrucciones del canciller Roberto Álvarez, orientadas a posicionar a la República Dominicana en Medio Oriente y la región, fomentando el turismo, la inversión extranjera y el intercambio comercial y cultural.

En la ceremonia también presentaron sus cartas credenciales los embajadores de Bélgica, Irlanda, Tailandia, Bulgaria, Kuwait, Alemania, Unión Europea, Irán, Eslovenia (no residente), Austria, Jordania, Bosnia y Herzegovina, Burkina Faso, Georgia, Argelia, Albania, Kenia, El Salvador, Türkiye, Uzbekistán, Argentina, Kazajstán, China, Ecuador, Congo, Sri Lanka, Zimbabue, Sudán, Seychelles (no residente), Países Bajos, Noruega, Rumanía, Francia, Estonia (no residente) e Italia.

