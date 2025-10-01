República Dominicana en Arabia Saudita: Un nuevo capítulo de cooperación y amistad

  • Hoy
República Dominicana en Arabia Saudita: Un nuevo capítulo de cooperación y amistad

Riad. – El embajador de la República Dominicana ante el Reino de Arabia Saudita, Andy Rodríguez Durán, entregó sus cartas credenciales a Su Alteza Real el Príncipe Mohammed bin Salmán bin Abdulaziz Al Saud, Príncipe Heredero y Primer Ministro, en representación del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, el Rey Salmán bin Abdulaziz Al Saud, durante una solemne ceremonia en el Palacio Al-Yamamah, en la capital saudí.

Rodríguez Durán, primer embajador dominicano residente en Arabia Saudita y concurrente ante el Sultanato de Omán, el Reino de Baréin y la República de Djibouti, transmitió al Príncipe Heredero las salutaciones y parabienes del presidente Luis Abinader, así como la disposición de continuar consolidando los lazos de cooperación y amistad entre ambos países.

Por su parte, Su Alteza Real el Príncipe Heredero dio la bienvenida a los embajadores acreditados en el Reino y transmitió los saludos del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, deseándoles éxito en sus funciones para fortalecer y desarrollar las relaciones entre sus naciones y Arabia Saudita.

Desde su llegada a Riad, en marzo de 2024, el embajador Rodríguez Durán ha desplegado una activa agenda de reuniones de alto nivel con autoridades saudíes, en cumplimiento del Programa de Política Exterior del presidente Abinader y de las instrucciones del canciller Roberto Álvarez, orientadas a posicionar a la República Dominicana en Medio Oriente y la región, fomentando el turismo, la inversión extranjera y el intercambio comercial y cultural.

En la ceremonia también presentaron sus cartas credenciales los embajadores de Bélgica, Irlanda, Tailandia, Bulgaria, Kuwait, Alemania, Unión Europea, Irán, Eslovenia (no residente), Austria, Jordania, Bosnia y Herzegovina, Burkina Faso, Georgia, Argelia, Albania, Kenia, El Salvador, Türkiye, Uzbekistán, Argentina, Kazajstán, China, Ecuador, Congo, Sri Lanka, Zimbabue, Sudán, Seychelles (no residente), Países Bajos, Noruega, Rumanía, Francia, Estonia (no residente) e Italia.

LEA:  Visa de Arabia Saudita: la sorprendente puerta de entrada al Medio Oriente

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

República Dominicana en Arabia Saudita: Un nuevo capítulo de cooperación y amistad
República Dominicana en Arabia Saudita: Un nuevo capítulo de cooperación y amistad
1 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Más acuerdos, menos juicios: lecciones puertorriqueñas para una mejor justicia

Más acuerdos, menos juicios: lecciones puertorriqueñas para una mejor justicia

Fraude en Senasa

Fraude en Senasa

Objetivos del vivir

Objetivos del vivir

Clausura RD Bridal Week, destacando estilo y la moda actual en bodas

Clausura RD Bridal Week, destacando estilo y la moda actual en bodas

Edición impresa, martes 30 de septiembre de 2025

Edición impresa, martes 30 de septiembre de 2025

Un gran primer año de Soto

Un gran primer año de Soto

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo