La maquillista dominicana Zuleika Viera, quien ha construido una sólida carrera en el extranjero, forma parte del equipo de profesionales que dan vida al RD Fashion Week 2025.

Anunció además la prestigiosa línea de belleza Toty (creada por Sofía Vergara en colaboración con Cantabria Labs), para utilizarla oficialmente en el backstage del evento.

Será la primera vez que Toty se utilice en un evento de moda en el Caribe.

“Estoy emocionada de presentar Toty en mi tierra. Esta línea entiende que la protección solar y el maquillaje no tienen que competir: pueden coexistir. Elegimos Toty porque sus fórmulas realmente elevan la piel, le dan ese brillo elegante y natural que queremos ver en RD Fashion Week, pero sobre todo protección real”, comentó Zuleika Viera.

Toty (pronunciado “to-tee”) nace del deseo de Sofía Vergara de crear productos que combinen protección solar y maquillaje con beneficios para la piel, sin dejar ese molesto “blanco” o “cast blanco” en tonos de piel más oscuros.

La marca se describe en su portal oficial como una línea de “soluciones científicas respaldadas para una belleza atemporal”.

Colección “Alta Moda 26”

Otro reconocido diseñador Rafael Rivero mostró la nueva edición del RDFW (República Dominicana Fashion Week), el evento más importante de la moda en el país.

Rivero presentará su propuesta titulada “Alta Moda 26”, una colección que reafirma su sello de elegancia y dramatismo.

El diseñador explica que el término “alta moda” se utiliza fuera de París para referirse a las colecciones de haute couture (alta costura), un concepto reservado exclusivamente para la capital francesa.

Cada pieza de Alta Moda 26 es concebida como una obra de arte, con un proceso de confección que supera las 200 horas de trabajo artesanal y el uso de materiales de alta gama.

En esta propuesta, Rivero se inspira en el “art deco”, así como en el mundo animal, la arquitectura y obras de arte exóticas, transformándolos en esculturas textiles que cobran vida en la pasarela.

Destacados

Otra de las personas que se robó las miradas fue Ana Beatriz, hija menor del merenguero Rubby Pérez, quien brilló en pasarela junto a su madre, la diseñadora Michell Reynoso, con la colección “Safari”.

Así como la reconocida diseñadora dominicana Giannina Azar, no pudo debutar con sus majestuosos diseños, pero si dijo presente en la gala.

“Acabo de llegar de Panamá y no me dio tiempo a concretar la colección y tengo el desfile que mañana salgo para Miami con la Miss Universo, con el dolor de mi alma no pude presentar la colección”, expresó.

Mientras que de los famosos que debutarán como modelo en RD Fashion Week 2025 es el influencer Luise.

