Santo Domingo. El Ministerio de Energía y Minas (MEM), en colaboración con el Servicio Geológico Nacional, la Dirección General de Minería, el Centro de Estudios de Geodesia (Cenegeo) y la Escola Politécnica de la Universidad de São Paulo, culminó una ambiciosa campaña de densificación gravimétrica que marca un hito en el fortalecimiento de la Red Gravimétrica Nacional (RGN) y en el desarrollo técnico para la exploración de hidrocarburos y minerales en República Dominicana.

Entre diciembre de 2024 y mayo de 2025, se adquirieron y procesaron 611 nuevas mediciones de aceleración de gravedad relativa, realizando la densificación de la red gravimétrica nacional utilizando el equipo Scintrex CG-5/808, con una precisión de 0.05 mGal, referenciadas a 11 mediciones absolutas realizadas con gravímetro A-10/032.

Las ubicaciones fueron determinadas mediante receptores GNSS y procesamiento PPP del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), en el sistema SIRGAS2000.

Estas mediciones, distribuidas aproximadamente cada 3 kilómetros a lo largo de las principales carreteras del país, permiten mejorar la resolución de los modelos gravimétricos y generar un mapa de anomalía de Bouguer actualizado, fundamentales para identificar estructuras subterráneas con potencial petrolero, minero o hidrogeológico.

“El Viceministerio de Hidrocarburos ha integrado estos resultados con los datos existentes en la Base Nacional de Datos de Hidrocarburos (BNDH), que incluye información sísmica, geoquímica y de pozos recopilada durante más de un siglo. Esta sinergia refuerza la capacidad del país para ofrecer a inversionistas internacionales un portafolio sólido de áreas prospectivas”, señaló el viceministro de Hidrocarburos del MEM, Noel Báez.

Impacto estratégico

El viceministro explicó que, este avance posiciona a República Dominicana como referente regional en infraestructura gravimétrica, con beneficios que se extienden a estudios geológicos, gestión de recursos hídricos, evaluación de riesgos naturales y planificación territorial.

Además, fortalece la capacidad del Estado para reducir la incertidumbre en la exploración, optimizar los costos de perforación y mejorar la seguridad operativa en futuros proyectos.

“Este esfuerzo técnico se alinea con los objetivos estratégicos del gobierno dominicano en materia de exploración de hidrocarburos, al proporcionar datos de alta resolución que permiten identificar áreas prospectivas con mayor precisión”, dijo.

Indicó, además que esto facilita la atracción de inversión extranjera, mejora la toma de decisiones en rondas de licitación de bloques petroleros y contribuye al desarrollo sostenible del sector energético nacional.

Los resultados del proyecto, incluyendo el mapa de anomalía de Bouguer, están disponibles en el portal de la Base Nacional de Datos de Hidrocarburos (BNDH) del MEM, como parte del compromiso institucional con la transparencia y el acceso público a la información técnica.

Marco legal y competencia institucional

La ejecución de este proyecto se enmarca dentro de las atribuciones conferidas al Ministerio de Energía y Minas por la Ley No. 100-13, que lo establece como órgano rector de la formulación y administración de la política energética nacional.

“Esta legislación otorga al MEM la competencia para dirigir actividades de investigación, prospección, exploración y explotación de hidrocarburos, así como de recursos mineros metálicos y no metálicos, consolidando su liderazgo técnico en el desarrollo sostenible del sector energético y minero del país”, precisó el viceministro Báez .