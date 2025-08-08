¡RD imparable! La Javilla aplasta a Costa Rica y pone su récord en 3-0

Jugadores del seleccionado dominicano de la Academia La Javilla muestran su júbilo tras anotar carreras ante Costa Rica.

El seleccionado dominicano de la Academia La Javilla continuó su paso vertiginoso al aplastar 18-8 al representativo de Costa Rica, en partido correspondiente a la serie regular de la 2da edición de la Copa Internacional de Béisbol Pequeñas Ligas, en el estadio del complejo Juan José-Vivo- Carmona.

Con su triunfo, los dirigidos por Leo Mercedes extendieron su invicto a 3-0 para liderar el Grupo B.

El triunfo correspondió para el lanzador Carlos Miranda y la derrota para Adrián de Jesús.

Angel Encarnación lideró el ataque ganador al pegar de 4-3, con tres anotadas y dos empujadas; Yeralda Vargas de 4-3, con dos anotada; Angel Peralta, Cristian Bruna, Dane De Oca y Albert Batista dos inatrapables. Mientras que Jan Soto, Yorwan Piadoso y Dennis Quintero un sencillo.

Por Costa Rica, Felipe Zeledón un jonrón; Josué García y Adrián de Jesús un hit.

De su lado, AIBI venció 12-4 a México. Ganó Marcos Del Rosario y perdió José Campa.

Por los dominicanos, Isaac Rijo, Inar Yan y José Rosa pegaron dos hits.

Por México, Bernardo López, Alexis López, Julio Gasperin y Diego Rodríguez ligaron un hit.