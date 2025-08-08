¡RD imparable! La Javilla aplasta a Costa Rica y pone su récord en 3-0

¡RD imparable! La Javilla aplasta a Costa Rica y pone su récord en 3-0

Jugadores del seleccionado dominicano de la Academia La Javilla muestran su júbilo tras anotar carreras ante Costa Rica.

El seleccionado dominicano de la Academia La Javilla continuó su paso vertiginoso al aplastar 18-8 al representativo de Costa Rica, en partido correspondiente a la serie regular de la 2da edición de la Copa Internacional de Béisbol Pequeñas Ligas, en el estadio del complejo Juan José-Vivo- Carmona.

Con su triunfo, los dirigidos por Leo Mercedes extendieron su invicto a 3-0 para liderar el Grupo B.

El triunfo correspondió para el lanzador Carlos Miranda y la derrota para Adrián de Jesús.

Angel Encarnación lideró el ataque ganador al pegar de 4-3, con tres anotadas y dos empujadas; Yeralda Vargas de 4-3, con dos anotada; Angel Peralta, Cristian Bruna, Dane De Oca y Albert Batista dos inatrapables. Mientras que Jan Soto, Yorwan Piadoso y Dennis Quintero un sencillo.

Puedes leer: Academia La Javilla extiende su invicto al vencer a Colombia

Por Costa Rica, Felipe Zeledón un jonrón; Josué García y Adrián de Jesús un hit.

De su lado, AIBI venció 12-4 a México. Ganó Marcos Del Rosario y perdió José Campa.

Por los dominicanos, Isaac Rijo, Inar Yan y José Rosa pegaron dos hits.

Por México, Bernardo López, Alexis López, Julio Gasperin y Diego Rodríguez ligaron un hit.

Jeffrey Nolasco

Jeffrey Nolasco

Publicaciones Relacionadas

¡RD imparable! La Javilla aplasta a Costa Rica y pone su récord en 3-0
¡RD imparable! La Javilla aplasta a Costa Rica y pone su récord en 3-0
8 agosto, 2025
Academia La Javilla extiende su invicto al vencer a Colombia
Academia La Javilla extiende su invicto al vencer a Colombia
7 agosto, 2025
Pongamos atención a Intel en Costa Rica para evitar sorpresas
Pongamos atención a Intel en Costa Rica para evitar sorpresas
29 julio, 2025
Copa Panamericana Sub-21: República Dominicana cae ante Costa Rica
Copa Panamericana Sub-21: República Dominicana cae ante Costa Rica
23 julio, 2025
¡Alegres! Premian a cronistas que apoyan a los niños
¡Alegres! Premian a cronistas que apoyan a los niños
22 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, miércoles 6 de agosto de 2025

Edición impresa, miércoles 6 de agosto de 2025

El país después del nuevo Código Penal

El país después del nuevo Código Penal

El boche de Pacheco fue más que un boche

El boche de Pacheco fue más que un boche

El nuevo Código Penal: un paso necesario con el debate ineludible

El nuevo Código Penal: un paso necesario con el debate ineludible

No siempre se nota

No siempre se nota

La Voz del Paciente RD: ¿Verdad porque lo dicen, mentira porque lo rebaten?

La Voz del Paciente RD: ¿Verdad porque lo dicen, mentira porque lo rebaten?

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo