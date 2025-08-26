RD inicia campaña contra el dengue, ¿cómo se encuentra el país?

Ministro de Salud relanza campaña nacional «Ganémosle al Dengue» para mantener y reducir aún más el número de posibles infectados.

Las Caobas, Santo Domingo Oeste. – El ministro de Salud, Víctor Atallah, informó que República Dominicana registra una reducción de más de un 85% en los casos de dengue a nivel nacional, resultado del impacto de las acciones preventivas y educativas desplegadas en todo el país

Durante el acto de relanzamiento a nivel nacional de la campaña “Ganémosle al dengue”, bajo el lema “Elimina, limpia y tapa”, el titular de Salud, destacó que los esfuerzos de prevención han permitido que al día de hoy el país sea catalogado como un referente en el control de la enfermedad.



De igual manera, afirmó que los logros alcanzados en la lucha contra el dengue son fruto del trabajo coordinado con las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud (DPS/DAS), así como de la participación activa de las comunidades. Precisó que la campaña tendrá un enfoque renovado en la educación y el control de criaderos de mosquitos.





«Hemos demostrado que la prevención funciona, el país hoy muestra cifras alentadoras que reflejan la entrega de nuestro personal y el compromiso de proteger la salud del pueblo dominicano. Ahora vamos a redoblar los esfuerzos para sostener y ampliar este éxito, sigamos ganándole la batalla al dengue”, manifestó Atallah.

El lanzamiento de la campaña se realizó simultáneamente en todas las DPS/DAS.



De acuerdo con los datos de la Dirección de Epidemiología, entre las semanas epidemiológicas 1 y 32 de este año se han notificado 171 casos confirmados, en comparación a los 1,110 casos registrados en igual período de 2024, lo que refleja una reducción superior al 85%.



El comportamiento del dengue en las últimas cuatro semanas también ha mostrado una tendencia a la baja, siendo la SE 32 la de menor número de casos, con apenas un reporte confirmado.

Juan Manuel Méndez García, director ejecutivo Centro de Operaciones de Emergencias (COE), precisó que la campaña tiene un impacto positivo, resaltando que la prevención se coloca como un eje fundamental en la procura de proteger a la población.

Asimismo, afirmó que el COE se suman a estas acciones reforzando su compromiso de trabajar de manera conjunta para garantizar el bienestar de los ciudadanos.

Al pronunciar unas palabras durante el acto de inicio de la jornada, la viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), Ancell Shecker, destacó que la salud y la educación son causas nacionales y que es compromiso de todos trabajar en la prevención de las enfermedades, por lo que hoy la cartera educativa se une a la campaña «Ganémosle al Dengue».

República Dominicana fue reconocida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por su manejo contra el dengue, especialmente en 2024, calificando al país como líder regional en el control de la enfermedad, en momentos en que en otras naciones los casos iban en aumento.



Como parte de la campaña, se continuarán desarrollando jornadas educativas, operativos comunitarios de eliminación de criaderos, fumigaciones focalizadas, descacharrización, distribución de materiales informativos y entrega de abate (larvicida), además de orientaciones a la población, con el objetivo de mantener bajo control la enfermedad.





Entre las iniciativas complementarias se encuentra el Plan Nacional para la Prevención y Control del Dengue, elaborado con el apoyo de la OPS, que ha priorizado las intervenciones sociales.



También la estrategia “Familia Anti-Dengue”, desarrollada en coordinación con el Ministerio de Educación y la OPS, que capacita a estudiantes y docentes para multiplicar en sus comunidades los esfuerzos preventivos.



Desde el Ministerio de Salud se reiteró que la clave para vencer el dengue está en la acción conjunta entre las autoridades y la población, exhortando a continuar aplicando medidas preventivas en hogares y comunidades.



En el acto de relanzamiento de la campaña estuvieron presentes Edisson Feliz Feliz, director del Servicio Regional de Salud Metropolitano y Alba María Ropero Álvarez, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

