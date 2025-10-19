RD, Italia, España, PR, Colombia, Venezuela: los movimientos del serbio Antun Mrdeza, supuesto líder de una red internacional de tráfico de cocaína

El alijo de 643 paquetes de cocaína, ocupado mediante la denominada operación Leopardo, en San Rafael del Yuma, La Altagracia, está vinculado a otro de 993 kilogramos de la misma sustancia, que en abril autoridades dominicanas decomisaron en una embarcación anclada en un puerto turístico en esa provincia y que, a su vez, estaba relacionado con una poderosa estructura criminal de narcotráfico encabezada por el serbio Nikola Boros.

En el 2023, en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, Antioquia, Colombia, se presentó un intercambio de disparos entre uniformados de la Policía Nacional colombiana y varios sujetos que se movilizaban en un carro de alta gama. Todo esto durante un operativo judicial por la fuga de un narcotraficante que iba a ser expulsado del país, tras lo cual todos se preguntaron quién es este sujeto.

De acuerdo con información de las autoridades, este hombre logró fugarse una semana después de su captura, que sucedió en el mismo terminal aéreo. En el momento de su captura se identificó como ciudadano italiano, de 47 años.

Después de una revisión minuciosa de los registros, se descubrió que era una identidad falsa y se trataba en realidad de Antun Mrdeza, un serbio que formaría parte de una red trasnacional de tráfico de cocaína que vinculaa Italia, España, Serbia y Colombia.

El extranjero fue capturado por el delito de narcotráfico durante controles migratorios a los pasajeros de un vuelo comercial proveniente de Punta Cana, República Dominicana. En el momento de su captura, se supo que el hombre era buscado internacionalmente con una circular roja de la Interpol.

La fuga del sujeto comenzó cuando Migración Colombia lo llevó al interior del aeropuerto, luego de constatar que las autoridades italianas lo requerían. La idea era expulsarlo de Colombia para que los italianos lo capturaran cuando llegara a ese país, pero el plan cambió cuando el hombre pidió comprar una botella de agua, en ese momento aprovechó para darse la fuga corriendo por la puerta 2 del terminal aéreo.

Allí empezaron los intercambios de disparos entre uniformados de la Policía Nacional y varios sujetos en un Audi de color negro, que –al parecer– pertenecían a la misma red criminal de Mrdeza. Ninguna de las personas en el sitio resultó herida por los proyectiles de las armas de fuego.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Oswaldo Juan Zapata, expresó que “durante un procedimiento de expulsión del país, se presentó una situación en el que él sale del aeropuerto y en ese momento personal de la Policía hace unos disparos al aire para disuadir la escapatoria”, confirmó.

Según el diario regional El Colombiano, el vehículo de alta gama que fue utilizado para la fuga se encontró en horas de la madrugada del jueves 18 de mayo, en una vía rural del municipio de Guarne, Oriente antioqueño.

Además, según con medios de comunicación italianos, Mrdeza haría parte de la red internacional de drogas comandado por el italiano Pietro Fotia, capturado el 4 de marzo del presente año en Savona, y quien es señalado de liderar esta estructura delincuencial que trafica con heroína, cocaína y drogas sintéticas en el viejo continente.

En España, el 28 de octubre de 2020 se descubrió la operación de esta estructura delincuencial cuando capturaron una persona que transportaba 32 kilos de cocaína y se encontraron unos chats que involucraban a varios integrantes de esta bandas, incluidos Fotia y Mrdeza.

Luego de la captura de este empresario italiano, las autoridades del país europeo empezaron con la investigación en contra de otras 13 personas. Dentro de la lista se encontraban dos serbios, entre ellos Mrdeza, quien al parecer viajaba regularmente al territorio colombiano para negociar el tráfico de cocaína hacia países como España e Italia.

Finalmente, tanto la autoridades colombianas como Airplan, la concesionaria del aeropuerto, ya están buscando a Mrdeza y a sus cómplices para establecer sus vínculos y avanzar en la recopilación de información para esclarecer lo ocurrido.