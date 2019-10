RD llama no olvidarse de problemas enfrenta Haití

República Dominicana llamó a la comunidad internacional a asumir su responsabilidad y no olvidarse de Haití durante la reunión ayer, jueves, del Consejo de Seguridad de la ONU celebrada a instancias de la nación caribeña para evaluar la seria crisis que afecta a su país vecino.

Así lo informó en un comunicado el canciller dominicano, Miguel Vargas Maldonado, al destacar que la posición de su Gobierno fue la de expresar su respaldo al presidente haitiano, Jovenel Moise, “elegido democráticamente”.

El alto cargo afirmó que la situación haitiana afecta negativamente a la República Dominicana, miembro no permanente del Consejo de Seguridad, que se ha visto precisada a reforzar la seguridad en la frontera mientras el comercio bilateral ha descendido notablemente. “Lo que vemos allí (en Haití) en estos días parecería rutinario, mas es inaceptable para países como los representados en el Consejo de Seguridad, que creen en el diálogo, el imperio de la ley y la observación escrupulosa de los derechos humanos”, afirmó.

Vargas añadió que la preocupación dominicana es que, a fuerza de repetición, la crisis haitiana desaparezca de la atención de la comunidad internacional e, incluso, del propio Consejo de Seguridad. Aseguró que su país reclamó en el Consejo de Seguridad mayor atención “para un país digno de mejor suerte que, pese a ocupar un lugar prominente en la historia de la humanidad, hoy enfrenta los mayores retos de desarrollo de todo el continente”.

El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, afirmó este martes que los incidentes de seguridad y los cierres de carreteras han afectado a programas humanitarios de Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales.

El sector más golpeado, explicó, es probablemente el sanitario, con hospitales enfrentándose a problemas para operar. “La falta de combustible, carencia de agua potable y otros productos esenciales también está afectando a orfanatos, unidades de protección civil y otros servicios de emergencias, que están funcionando con capacidad limitada”, señaló Dujarric durante su conferencia de prensa diaria.

Además, la ONU destacó que muchas escuelas han permanecido cerradas durante las últimas dos semanas, dejando a unos dos millones de niños y jóvenes sin acceso a la educación. Naciones Unidas avisó de que también puede haber consecuencias en el ámbito de la alimentación.