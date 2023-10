RD no cederá en la frontera; fortalece la seguridad

El presidente Luis Abinader reiteró ayer que no cederá en sus acciones de fortalecer la seguridad en la frontera, mientras Haití mantiene su posición de no reanudar el mercado binacional, de lunes y viernes en las cuatro provincias fronterizas y sigue con la construcción del canal en el río Masacre, pese a las advertencias.

“Nosotros no vamos a ceder. La frontera no volverá a ser igual, ese desorden que había en los mercados no será igual”, alertó el mandatario.

Sostuvo que ha sabido que la población haitiana- ha querido entrar a comercializar, pero ha sido detenida por algunos sectores en Haití.

El presidente trató el tema en el Palacio Nacional en el encuentro “La Semanal” en el que participan periodistas, comunicadores y funcionarios.

Dijo que es posible que desde Haití vean como molestas las medidas tomadas por República Dominicana en la frontera, que incluyen los datos biométricos a cada ciudadano haitiano que ingrese al territorio nacional, pero estimó que “nosotros debemos comportarnos como un país civilizado, que también tiene que cuidar sus intereses”,

Dijo que no cuestiona la forma de los haitianos, “pero creo que deben cambiar, porque históricamente no les ha dado resultado la forma en la que se han comportado”, manifestó.